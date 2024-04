Un tânăr de 17 ani, fără permis de conducere, cu o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat şi cu o substanţă psihoactivă în sânge, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a intrat într-un pom cu maşina în care se aflau cinci pasageri, în satul Şanţu Floreşti, comuna Gruiu, potrivit agerpres.ro.

“La faţa locului s-au deplasat poliţiştii rutieri din Staţiunea Snagov, iar din primele cercetări au constatat faptul că un autoturism, condus de un tânăr de 17 ani, pe strada Gării din satul Şanţu Floreşti, comuna Gruiu, ar fi intrat în coliziune cu un pom. Din impact, a rezultat rănirea a cinci pasageri din autovehiculul respectiv. Aceştia au fost transportaţi la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, informează Biroul de presă al Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ) Ilfov.

În urma verificărilor poliţiştii au constatat că tânărul, care ar fi condus autoturismul, nu deţinea permis de conducere.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la testarea cu aparatul din dotare, au rezultat indicii cu privire la prezenţa în organism a unei substanţe psihoactive.

Întrucât aceasta nu prezintă o probă în cadrul dosarului penal tânărul a fost condus la un spital, în vederea recoltării de mostre biologice.

“În urma probatoriului administrat, poliţiştii Staţiunii Snagov au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de tânărul de 17 ani, urmând ca în cursul zilei de mâine, acesta să fie prezentat procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, arată sursa citată.

Poliţiştii din Snagov continuă cercetările, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea pe drumurile publice sub influenţa alcoolului şi a substanţelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!