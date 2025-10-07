Capitala ar putea închide școlile, din cauza codului roșu de ploi

Dana Macsim
cod galben ploi vijelii

Potrivit prognozelor, vremea se va înrăutăți rapid începând de marți seară, urmând să atingă intensitatea maximă în cursul zilei de miercuri

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a înaintat, marți, o propunere oficială către Comitetul Municipiului pentru Situații de Urgență, privind suspendarea cursurilor față în față, în contextul avertizărilor meteo severe. Anunțul a fost făcut de inspectorul general Florian Lixandru, într-o declarație pentru Agerpres.

„Am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu”, a precizat Lixandru, confirmând că măsura vizează intervalul în care fenomenele extreme ar putea afecta grav mobilitatea și siguranța elevilor și profesorilor.

Meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente pentru ziua de miercuri, vizând Capitala și cinci județe. Potrivit prognozelor, vremea se va înrăutăți rapid începând de marți seară, urmând să atingă intensitatea maximă în cursul zilei de miercuri. Aproximativ jumătate din țară se află sub diverse avertizări meteorologice.

Decizia finală privind trecerea temporară la cursuri online sau suspendarea activității școlare urmează să fie luată de autoritățile municipale în funcție de evoluția situației meteo.

