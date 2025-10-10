De către

România a fost lovită, între 5 și 8 octombrie, de ciclonul „Barbara”, un sistem format deasupra Mării Ionice și deplasat ulterior pe o traiectorie transbalcanică, care a generat ploi istorice și vânturi violente în sudul și sud-estul țării.

„România a fost puternic afectată, în perioada 5–8 octombrie 2025, de ciclonul «Barbara», format deasupra Mării Ionice și deplasat ulterior pe o traiectorie transbalcanică. Sistemul a adus un aport consistent de umiditate și a determinat cantități record de precipitații, mai ales în sudul și sud-estul țării”, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Capitala s-a numărat printre cele mai afectate zone. La stația meteorologică Băneasa, s-au înregistrat 139,4 litri/mp, depășind recordul anterior de 131,8 l/mp.

La Filaret, cantitățile de apă au ajuns la 139,4 l/mp, apropiate de maxima istorică de 143,3 l/mp, iar la Afumați, noul record a fost de 130,8 l/mp.

În sudul Munteniei și vestul Dobrogei, precipitațiile au depășit frecvent 150 litri/mp, iar la Giurgiu s-a atins valoarea excepțională de 193 litri/mp, cea mai mare cantitate măsurată în perioada evenimentului.

Cod roșu de precipitații și vânturi de până la 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări succesive, bazate pe modele europene și regionale (ECMWF, ALARO, COSMO, ICON).

Acestea indicau acumulări de până la 140 l/mp în 24 de ore și rafale de vânt de 70–90 km/h în sud-estul României.

Pe măsură ce ciclonul s-a intensificat, Codul roșu de precipitații a fost extins pentru București, Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași.

Schimbările climatice, în spatele fenomenelor extreme

Valorile înregistrate sunt de peste două ori mai mari decât mediile climatologice obișnuite pentru luna octombrie. Specialiștii avertizează că astfel de fenomene confirmă tendința de intensificare a precipitațiilor extreme, pe fondul schimbărilor climatice.

Ministerul Mediului a precizat că avertizările meteo „au fost justificate și necesare”, menite să protejeze populația și infrastructura. Instituția atrage atenția că negarea datelor științifice poate submina încrederea publicului în sistemul de alertare și „poate pune vieți în pericol”.

Intervenții pe teren și pagube însemnate

Echipele de intervenție au acționat în mai multe județe afectate pentru a limita efectele inundațiilor și vântului puternic.

Au fost semnalate străzi inundate, copaci doborâți, rețele de canalizare suprasolicitate și pagube materiale considerabile.