Apple pregătește iOS 26.0.1 pentru iPhone: primul update de corecții după lansarea iOS 26

Apple lucrează la primul său update de corecții pentru iOS 26, lansat săptămâna aceasta cu noul design Liquid Glass și o serie de funcții noi. Viitoarea versiune, iOS 26.0.1, va purta numărul de build 23A35_ și va fi disponibilă în curând pentru utilizatorii de iPhone, potrivit unui cont anonim de pe X, cunoscut pentru informațiile precise despre update-urile Apple.

Apple pregătește iOS 26.0.1

Deși detaliile oficiale nu au fost făcute publice, iOS 26.0.1 va rezolva cel mai probabil primele erori identificate în iOS 26. În paralel, Apple lucrează la un update pentru iPhone Air și iPhone 17 Pro, menit să remedieze un bug foarte rar la cameră descoperit în recenziile timpurii.

Cu lansarea oficială a iPhone Air și iPhone 17 programată pentru mâine, se estimează că iOS 26.0.1 va fi disponibil rapid pentru descărcare. Totodată, Apple ar putea începe testele beta pentru iOS 26.1 încă de săptămâna viitoare.

Această mișcare reflectă atenția companiei de a oferi o experiență cât mai stabilă pentru utilizatori, imediat după lansarea unei versiuni majore de software.

