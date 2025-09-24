Chivu, criticat în Italia pentru transferul lui Andy Diouf! Gazzetta dello Sport îl apără pe tehnicianul român

Mijlocașul francez de 22 de ani a costat 20 de milioane de euro, dar jurnaliștii italieni cred că va deveni o piesă importantă la Inter.

Cristi Chivu se află în centrul unei dezbateri în presa italiană după transferul lui Andy Diouf, mijlocaș francez de 22 de ani, adus în vară de la Lens pentru 20 de milioane de euro. Fotbalistul nu a prins până acum decât 11 minute, în victoria cu Torino (5-0), iar mutarea a fost contestată de mai mulți specialiști.

Comparativ, Petar Sucic, mijlocaș cu un profil asemănător, transferat de la Dinamo Zagreb pentru o sumă mult mai mică, s-a impus rapid în echipă. Croatul este titular în multe partide și chiar atunci când intră de pe bancă aduce un plus evident la jocul nerazzurrilor.

Gazzetta dello Sport, de partea lui Chivu

Publicația italiană consideră însă că mutarea are potențial și că Andy Diouf va confirma:

„Va fi timp suficient pentru ca Diouf să arate că Cristi Chivu nu s-a înșelat cu transferul său”, notează Gazzetta dello Sport.

Argumentele: Diouf este singurul mijlocaș de picior stâng din lot, iar în cazul unei plecări a lui Federico Dimarco la Manchester United, francezul ar putea prinde constant minute la Inter.

Cine este Andy Diouf

Format la Rennes, Diouf a fost împrumutat în 2022 la Basel, unde a fost desemnat „cel mai bun tânăr jucător din Europa League”. În perioada 2023–2025 a evoluat la Lens, cu 60 de meciuri bifate și un rol important mai ales defensiv. Vara trecută a fost vicecampion olimpic cu naționala Franței la JO.

Inter are 6 puncte după 4 etape de Serie A și urmează să joace cu Cagliari, echipă aflată într-o formă bună, neînvinsă de 3 runde. Ulterior, Chivu va debuta pe „Meazza” în grupele Ligii Campionilor, contra cehilor de la Slavia Praga.

