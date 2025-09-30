China a anunțat că lucrează la un sistem global de apărare antirachetă, asemănător proiectului Golden Dome propus de Statele Unite, dar cu acoperire la nivel mondial.

Potrivit South China Morning Post, cercetătorii chinezi au implementat deja un prototip funcțional și au raportat progrese majore în tehnologia de procesare a datelor pentru gestionarea amenințărilor globale.

Dezvoltatorii afirmă că noua platformă poate monitoriza până la 1.000 de rachete lansate împotriva Chinei, indiferent de locul de origine.

Sistemul utilizează senzori din spațiu, ocean, aer și sol pentru a identifica în timp real tipurile de arme, traiectoriile acestora și dacă sunt focoase reale sau momeli.

Integrare de date și securitate sporită

Echipa de proiect subliniază că sistemul poate integra informații provenite din diverse platforme militare și le poate analiza la viteză mare, chiar și în condiții de interferențe sau atacuri cibernetice.

Astfel, China devine primul stat care anunță un sistem antirachetă cu acoperire globală.

Diferențe față de planurile SUA

Sistemul american de apărare este împărțit în segmente regionale, iar inițiativa Golden Dome, lansată de Donald Trump în mai, rămâne la stadiul de concept.

Până acum, Pentagonul și contractorii americani nu au stabilit un plan clar pentru arhitectura rețelei și nici nu au găsit o soluție fezabilă pentru gestionarea fluxurilor masive de date.

