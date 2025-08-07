China, cel mai mare producător de plastic din lume

Șapte țări au produs două treimi din cele mai utilizate patru tipuri de plastic în 2024, potrivit unui nou raport realizat de consultanța britanică în mediu Eunomia și grupul de cercetare în domeniul climei și energiei Zero Carbon Analytics, scrie AFP.

Dar China se află într-o categorie aparte, producând la fel de mult plastic cât următoarele șase țări la un loc, arată datele publicate.

Aceste cifre au fost făcute publice în contextul în care 184 de țări se reunesc la Geneva pentru a negocia un tratat global istoric privind combaterea poluării cu plastic.

Studiul realizat de Eunomia și Zero Carbon Analytics s-a concentrat pe producția celor mai răspândite polimeri virgini: polietilenă (PE), polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET) – utilizat frecvent pentru sticle – și polistiren (PS).

În 2024, China a fost responsabilă pentru 34% din producția mondială a acestor patru polimeri, mult peste Statele Unite (13%) și Arabia Saudită (5%).

Urmează Coreea de Sud (tot 5%), India (4%), Japonia (3%) și Germania (2%).

CITEȘTE ȘI – Japonia atinge cea mai ridicată temperatură din istorie: 41,2°C, după o lună iunie record

Potrivit unui studiu anterior realizat de furnizorul de date energetice Wood Mackenzie, producția de plastic este concentrată într-un număr restrâns de companii gigant, unele de stat.

În 2021, doar 18 companii la nivel mondial produceau peste jumătate din polimerii de plastic ai planetei.

Cel mai mare producător global este Sinopec, compania petrolieră și chimică de stat a Chinei, care produce 5,4% din plasticul mondial, potrivit Wood Mackenzie.

Urmează gigantul american ExxonMobil (5%), compania chimică LyondellBasell (4,5%), colosul petrolier Saudi Aramco (4,3%) și PetroChina (4,2%).

Printre principalii producători europeni se numără Ineos din Marea Britanie (2,8% – locul 7), Borealis din Austria (2,3% – locul 10) și TotalEnergies din Franța (2% – locul 11).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.