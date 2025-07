Japonia atinge cea mai ridicată temperatură din istorie: 41,2°C, după o lună iunie record

Japonia a înregistrat miercuri cea mai ridicată temperatură din istoria sa, un nou episod de vreme extremă care amplifică îngrijorările legate de schimbările climatice. Termometrele au indicat 41,2 grade Celsius în orașul Tamba, situat la aproximativ 560 de kilometri sud-vest de Tokyo, depășind precedentul record național de 41,1°C stabilit în 2018 și egalat în 2020.

Lună iunie record în Japonia: 41,2°C

Valul de căldură a afectat o mare parte a țării, temperaturi de peste 40°C fiind înregistrate și în orașele Fukuchiyama (prefectura Kyoto), Maniwa (prefectura Okayama) și Nishiwaki (prefectura Hyogo). Autoritățile nipone au emis alerte de insolație pentru 33 dintre cele 47 de prefecturi, avertizând populația cu privire la riscurile majore pentru sănătate.

Potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor, peste 10.800 de persoane au fost transportate la spital săptămâna trecută cu simptome de insolație, iar 16 decese au fost atribuite direct căldurii extreme.

Recordul din Tamba vine pe fondul unui an deja marcat de fenomene meteorologice extreme. Luna iunie a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată în Japonia, cu o medie națională a temperaturii mai mare cu 2,34°C față de valorile normale. Mai mult, 2024 a fost declarat oficial cel mai cald an din istoria țării, pentru al doilea an consecutiv.

Specialiștii avertizează că frecvența și intensitatea acestor episoade de caniculă sunt semne clare ale accelerării schimbărilor climatice și cer măsuri urgente din partea autorităților globale. În Japonia, autoritățile continuă să îndemne populația să limiteze deplasările, să consume lichide și să folosească aerul condiționat pentru a preveni alte tragedii.

