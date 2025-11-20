Comitetul de Conformare al Convenției de la Aarhus a decis să analizeze plângerea depusă de Greenpeace România, referitoare la cheltuielile de judecată considerate excesive în procesele intentate companiilor din domeniul combustibililor fosili.

Sumele stabilite sau solicitate în aceste litigii totalizează până acum aproape 1 milion de lei.

Greenpeace România susține că legislația ambiguă și modul în care instanțele interpretează regulile privind cheltuielile de judecată fac ca demersurile juridice de protejare a mediului să devină inaccesibile pentru societatea civilă, jurnaliști sau cetățeni.

Convenția de la Aarhus prevede că procesele de mediu nu trebuie să fie „excesiv de costisitoare”, pentru a garanta accesul egal la justiție în cazurile cu impact ecologic major.

Greenpeace: costurile uriașe, o formă de intimidare

„Când o organizație de mediu ajunge să plătească aproape un milion de lei doar pentru că și-a exercitat dreptul de a contesta în instanță un proiect ce ridică probleme de legalitate, nu mai vorbim despre justiție, ci despre intimidare. Convenția de la Aarhus spune clar că procesele de mediu nu trebuie să fie prohibitiv de scumpe. Accesul la justiție trebuie să fie pentru toți, nu doar pentru cei cu resurse uriașe.”, a declarat Elena Ionescu, Directoare Executivă, Greenpeace România.

Litigiile Neptun Deep: aproape 1 milion de lei doar din cheltuieli de judecată

În ultimii ani, Greenpeace România a inițiat mai multe procese împotriva proiectului Neptun Deep, invocând nereguli grave privind respectarea legislației de mediu.

Instanțele au dispus plata unor cheltuieli de judecată care însumează 974.724 de lei în patru dosare.

În două decizii recente, judecătorii au ignorat prevederile Convenției de la Aarhus și au obligat organizația la plata integrală a sumelor solicitate de OMV și Romgaz, de ordinul sutelor de mii de lei.

Companiile au cerut în mod repetat cheltuieli foarte ridicate, deși ONG-ul a acționat exclusiv în interes public, fără vreun câștig financiar.

În anumite cazuri, instanțele au redus parțial sumele, recunoscând obligațiile României în baza Convenției.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.