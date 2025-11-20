Chelsea transferă un puști care vrea să-l depășească pe Cristiano Ronaldo

Chelsea a finalizat încă din primăvară transferul lui Geovany Quenda, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști portughezi. Mutarea, în valoare de 40 de milioane de lire, intră oficial în vigoare vara viitoare, când atacantul de 18 ani va deveni jucătorul londonezilor.

De la antrenamente în blugi, la unul dintre cele mai scumpe talente ale Portugaliei

Povestea lui Quenda a început într-un mod neașteptat. La primul său antrenament cu Damaiense, clubul care l-a lansat, a apărut îmbrăcat în blugi – pur și simplu pentru că echipamentul său nu era încă pregătit. Antrenorii ezitau să îl lase să joace, dar câteva atingeri au fost suficiente pentru a arăta că, indiferent de ținută, talentul său era imposibil de ignorat.

În scurt timp, copilul-minune a devenit unul dintre cei mai apreciați juniori ai clubului. Damaiense știa însă că îl va pierde: era doar o chestiune de timp până când un club mare îl va observa.

Benfica l-a descoperit, Sporting l-a convins

La puțin peste 10 ani, Quenda a atras atenția scouterilor lui Benfica în cadrul unui turneu juvenil, iar mutarea la academia „vulturilor” a fost inevitabilă. Trei ani mai târziu, Sporting CP a intrat pe fir – clubul renumit pentru formarea unor staruri precum Cristiano Ronaldo, Luis Figo sau Nani.

Simțind că promisiunile făcute de Benfica nu se concretizează, Quenda a decis la 14 ani să facă pasul spre Sporting. În scurt timp, a devenit unul dintre cei mai discutați tineri jucători din Portugalia, un posibil nume de referință al noii generații.

Englezii nu au stat pe gânduri și au activat clauza de 40 de milioane de lire, anticipând competiția acerbă care s-ar fi creat în jurul tânărului. Oficialii clubului londonez îl consideră o investiție strategică pe termen lung, iar apropiații jucătorului vorbesc deja despre ambiția sa de a deveni mai bun decât idolul său, Cristiano Ronaldo.

