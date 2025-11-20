ChatGPT Atlas pentru Mac primește noi funcții, inclusiv suport pentru iCloud Passkeys

ChatGPT Atlas, browserul lansat luna trecută de OpenAI cu integrare directă a AI-ului, a primit miercuri o actualizare importantă pentru versiunea sa de macOS, adăugând nouă funcții menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Printre cele mai notabile se numără suportul pentru iCloud Passkeys, care permite crearea de chei de autentificare pe site-uri web, salvate direct în iCloud, și compatibile cu conturile existente care pot fi convertite la passkeys.

Actualizarea aduce și alte funcționalități apreciate, precum posibilitatea de a seta Google ca motor de căutare implicit, utilizarea filelor verticale, importul de extensii și alte îmbunătățiri menite să rezolve lipsurile din versiunile anterioare ale browserului.

Vertical tabs, de exemplu, reprezintă o schimbare importantă pentru utilizatorii care preferă acest tip de organizare a filelor, iar suportul pentru extensii va facilita integrarea rapidă a funcționalităților suplimentare.

CITEȘTE ȘI – WhatsApp va permite utilizarea mai multor conturi pe același iPhone

Prin aceste modificări, OpenAI încearcă să transforme ChatGPT Atlas într-o alternativă solidă la Chrome, oferind utilizatorilor un browser cu puternice funcții AI integrate, mai ușor de personalizat și mai sigur prin autentificarea bazată pe passkeys.

Browserul actualizat poate fi descărcat pentru macOS, iar OpenAI încurajează utilizatorii să testeze noile funcții și să împărtășească feedback-ul pentru a îmbunătăți experiența de navigare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.