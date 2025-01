Charalambous, înainte de FCSB – Manchester United: „Cel mai important meci”

Charalambous a subliniat că acest meci este extrem de important pentru club, jucători și suporteri, deoarece o victorie le-ar asigura șanse mari de a avansa în faza următoare a competiției Europa League.

El a menționat că pentru a câștiga în fața unui adversar de talia celor de la Manchester United, FCSB trebuie să joace perfect, eliminând orice greșeală și să fie în cea mai bună formă posibilă.

Mâine urmează un meci foarte important pentru clubul nostru, pentru jucători, pentru suporteri, pentru toată lumea. Cel mai important lucru este că am reușit să aducem echipa în situația ca mâine să aibă o mare șansă de a obține calificarea în faza următoare a competiției. A fost dificil, dar acest lucru ne dă un plus de energie și ambiție. Știm că pentru a câștiga un meci cu Manchester United trebuie să facem totul perfect pe teren. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră, să eliminăm greșelile pentru a câștiga cele trei puncte, a declarat acesta.

Antrenorul cipriot a adăugat că echipa sa a demonstrat în trecut că poate evolua bine la acest nivel și că au pregătit o strategie adecvată pentru acest meci crucial. Charalambous a recunoscut că meciul este cel mai important din cariera sa de antrenor, însă a subliniat că jucătorii trebuie să îl trateze cu seriozitate, dar fără presiune, și să joace cu determinare, pentru că Manchester United este un club mare și orice echipă care îl întâlnește trebuie să fie pregătită să joace impecabil.

Avem jucători care au demonstrat că pot avea evoluții bune la acest nivel. Am analizat adversarul de mâine, am întocmit o strategie pe care o vom pune în aplicare. Am spus de la început că în această competiție vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte putem. Am reușit până acum, mai avem un meci în care vom da din nou totul pe teren. Suntem în fața meciului care ne poate face să încheiem în primele opt, iar acesta meritul este al jucătorilor. Acum nu mă gândesc decât să câștigăm mâine. Cel mai mare vis al meu și al jucătorilor este să câștigăm meciul de mâine. Pentru că în fotbal nu poți să te gândești prea departe. Așa că visul meu acum este să câștigăm mâine, a mai spus acesta.