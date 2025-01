Mirel Rădoi, primele declarații din postura de antrenor al Universității Craiova

În opinia sa, formația pregătită până acum de Constantin Gâlcă ar fi meritat o poziție mai bună decât locul 5 ocupat în Superligă, iar pe baza jocurilor văzute la televizor, Universitatea Craiova ar fi trebuit să fie între primele 3 echipe în clasament.

Deși nu a solicitat încă noi jucători, Mirel Rădoi a subliniat importanța evaluării complete a lotului existent și a cerut ca jucătorii actuali să depună un efort suplimentar pentru a îmbunătăți performanțele echipei.

S-au schimbat mulți jucători, asta înseamnă că clubul și-a dat seama că trebuie să fie mult mai atent în alegerea jucătorilor și eu la fel. Nu am cum să cer în momentul ăsta jucători, pentru că nu am terminat evaluarea jucătorilor care sunt în acum aici. Și vreau ca lucrurile astea să le păstrăm în bucătăria noastră. Cred că în momentul de față cel mai important este ca jucătorii pe care îi avem, dacă până acum au dat 100%, am nevoie să dea 110%. Și sper ca până la următoarea partidă să îi fac să înțeleagă. Nu pot să vorbesc despre celelalte echipe, dar văzând meciurile la televizor, pot spune că Universitatea Craiova ar trebui să fie mai în față decât locul pe care se află în acest moment. Eu cred că Universitatea ar fi trebuit să fie pe locurile 1-3, a spus Mirel Rădoi.