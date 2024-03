Chance Perdomo, în vârstă de 27 de ani, a jucat cel mai recent în “Gen V”, un episod al serialului “The Boys” produs de Prime Video. În serial, el a interpretat rolul unui student popular de la Universitatea Godolkin, notează presa internațională.

“Pasiunea sa pentru arte și apetitul pentru viață a fost simțit de toți cei care l-au cunoscut, iar căldura sa va fi prezentă în cei pe care i-a iubit cel mai mult. Vă rugăm să respectați dorința de intimitate a familiei, care deplânge pierderea fiului și fratelui lor iubit”, se arată în declarația reprezentanților săi.

Perdomo s-a făcut remarcat cu rolul lui Ambrose Spellman, vărul Sabrinei (Kiernan Shipka), în serialul Netflix “Chilling Adventures of Sabrina”. Personajul său a servit adesea drept conștiința, confidentul și complicele Sabrinei.

Actorul a jucat cel mai recent în “Gen V”, un spinoff al Prime Video din “The Boys”. În serial, el a interpretat personajul Andre Anderson, un student popular de la Universitatea Godolkin cu abilitatea de a manipula lucrurile magnetic.

Devastați de moartea bruscă a acestuia

Realizatorii show-ului “Gen V” au declarat că au fost ”devastați de moartea bruscă a acestuia”.

“Nu putem să ne gândim la asta. Pentru aceia dintre noi care l-am cunoscut și am lucrat cu el, Chance a fost întotdeauna fermecător și zâmbitor, o forță a naturii, un interpret incredibil de talentat și, mai mult decât orice altceva, o persoană foarte bună, încântătoare. Nici să scrii despre el la timpul trecut nu are sens”, au transmis oficialii.

Chance Perdomo a fost un actor britanic și american, născut în Los Angeles și crescut în Southampton, Anglia. El a câștigat o nominalizare la premiul British Academy Television pentru interpretarea sa din filmul BBC Three Killed by My Debt.

