CFR Cluj nu se oprește! După Zouma, a fost prezentat și Marcus Coco, jucător cu 260 de meciuri în Ligue 1

Fundașul francez de 29 de ani a fost adus liber de contract și a semnat cu echipa din Gruia.

CFR Cluj continuă campania spectaculoasă de transferuri. La doar câteva zile după venirea lui Kurt Zouma, clubul ardelean a anunțat oficial transferul lui Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta francez cu experiență vastă în prima ligă din Hexagon.

„CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre! Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, au transmis oficialii clubului pe rețelele sociale.

Prezentarea lui Coco a fost realizată printr-un videoclip inedit, pe fundal muzică franțuzească, în care fotbalistul apare savurând o cafea și un croissant, în timp ce tricoul său personalizat este dezvăluit.

Cariera lui Marcus Coco

Originar din Guadelupe, Marcus Coco a strâns 260 de apariții în Ligue 1, jucând pentru Guingamp (129 de meciuri) și Nantes (131 de meciuri). În total, a reușit 11 goluri și 14 pase decisive.

Format la Guingamp, Coco a fost un jucător extrem de versatil de-a lungul carierei. A evoluat ca fundaș dreapta, mijlocaș, extremă dreapta, dar a fost folosit și pe partea stângă sau chiar ca atacant central.

Liber de contract după despărțirea de Nantes, Coco devine al doilea transfer de impact realizat de CFR Cluj în această fereastră de mercato, după venirea lui Kurt Zouma.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!