CFR Cluj a reușit să-l transfere pe cel mai bun jucător din Kosovo! Lindon Emerllahu a fost prezentat oficial

Clubul din Gruia și-a întărit mijlocul terenului cu unul dintre cei mai buni jucători din campionatul Kosovo.

Emerllahu vine cu un palmares impresionant

Lindon Emerllahu, mijlocașul de 22 de ani, este noul jucător al celor de la CFR Cluj. Fotbalistul din Kosovo a fost desemnat jucătorul anului 2024 în prima ligă kosovară și vine de la FC Ballkani, echipă cu care a câștigat cinci trofee și la care a bifat peste 100 de apariții în toate competițiile.

Transferul a fost oficializat de către CFR Cluj printr-un anunț publicat pe rețelele de socializare:

„Cel mai bun jucător din Kosovo, la CFR Cluj! E oficial! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Ballkani au ajuns la un acord privind transferul tânărului mijlocaș Lindon Emërllahu. Desemnat jucătorul anului 2024 în prima ligă din Kosovo, Lindon a câștigat 5 trofee alături de Ballkani, formație în tricoul căreia a bifat 100 de partide în toate competițiile. La doar 19 ani, Emërllahu a primit prima sa convocare pentru prima reprezentativă a statului Kosovo, având șase prezențe pentru naționala țării sale. Îți urăm bun venit, Lindon, și cât mai multe reușite în tricoul vișiniu!”

Ioan Varga: „Un transfer care face diferența”

Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, a oferit mai multe detalii despre această mutare, considerând că echipa sa a dat „o adevărată lovitură” pe piața transferurilor.

„Am dat o adevărată lovitură în ultima zi de transferuri și l-am luat pe Lindon Emerllahu de la Ballkani. Este poate cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România. Am dat pe el 700.000 de euro, plus un procent de 15% la un viitor transfer. Este un fotbalist extraordinar, imediat o să-și pună amprenta pe jocul CFR-ului. Au mai venit jucători din Kosovo, dar Emerllahu este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști pe care am reușit să-i aducem.”

De asemenea, Varga consideră că mijlocașul kosovar poate deveni un jucător determinant pentru CFR Cluj:

„Este un transfer pe care l-am ținut secret, deoarece ne-am dorit foarte mult ca acest fotbalist să vină la CFR Cluj. Este genul de jucător care face diferența și care ne va ajuta să câștigăm titlul de campioni. Dacă ar fi să-l asemăn cu cineva, este genul lui Mateo Kovacic de la Manchester City”, a declarat oficialul CFR-ului pentru fanatik.ro.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!