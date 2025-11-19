CFR Călători anunță o nouă scumpire a biletelor de tren începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2025–2026.

Tarifele CFR Călători vor fi majorate cu 9,88%, aceasta fiind a treia creștere de preț în ultimele 12 luni, potrivit datelor publicate de Club Feroviar.

Scumpirea este rezultatul actualizării automate din fiecare lună decembrie, aplicată atât operatorului național, cât și companiilor private, pe baza ratei anuale a inflației.

Indicele prețurilor de consum folosit anul acesta este cel valabil la 1 octombrie, conform Institutului Național de Statistică.

ARF stabilește anual tarifele în funcție de inflație

CFR Călători a reamintit că responsabilitatea modificării prețurilor revine Autorității pentru Reformă Feroviară.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este intituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației și care se aplică tuturor transportatorilor feroviari de călători din România. Modificarea tarifelor la calătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie”, a transmis compania.

2025, anul scumpirilor succesive în transportul feroviar

Noua majorare vine după creșterea aplicată la 1 august 2025, determinată de mărirea TVA de la 19% la 21%.

În ultimele 12 luni, transportul feroviar a înregistrat cele mai mari scumpiri din economie: +16,92% față de aprilie 2024 și +11,71% față de martie 2025, potrivit INS.

O altă creștere fusese aplicată pe 15 decembrie 2024, la trecerea la Mersul Trenurilor 2024–2025, când tarifele au urcat cu 4,6%.

Scumpiri suplimentare la abonamente și servicii conexe

În martie 2025, Ministerul Transporturilor a introdus prin ordin publicat în Monitorul Oficial alte majorări care au vizat:

abonamentele pentru navetiști,

tichetele de rezervare a locurilor,

transportul bicicletelor.

Tot atunci, rezervarea locului a redevenit obligatorie pentru călătoriile de până la 40 de kilometri.

