CFR Călători inaugurează tren direct Kiev – București Nord: Prețul biletului la vagonul de dormit

Începând cu 10 octombrie 2025, CFR Călători va opera un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord, oferind și curse de retur.

Decizia vine ca urmare a cererii tot mai mari pentru conexiuni rapide între România și Ucraina.

Conform comunicatului oficial, trenul internaţional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge la București Nord la 06:47, începând cu 10/11 octombrie 2025.

Trenul internațional IR 402/100 va circula din București Nord la ora 19:10, sosind la Kiev la 19:34, începând cu 11/12 octombrie 2025.

Prețul biletelor la vagonul de dormit

CFR Călători a stabilit un tarif de 73,4 euro pentru un bilet la vagonul de dormit, cu patru paturi în cabină, pe relația București Nord – Kiev.

