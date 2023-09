CEO-ul Meta Estate Trust propune acționarilor o strategie nouă a companiei

CEO-ul Meta Estate Trust, Alexandru Bonea,a publicat la BVB o propunere de strategie pentru companie. Documentul este trimis în atenția acționarilor, care pot trimite feedback si sugestii.

Aceasta urmărește să ofere o direcție clară activității Meta Estate Trust, aliniata tendintelor si provocarilor din contextul economic si social actual, abordand aspecte precum dinamica si contextul pietei de investitii imobiliare, strategia investitionala MET, strategii de finanțare si structura optimă a capitalului, planul de afaceri pe 5 ani si indicatori cheie de performanță.

Scrisoarea CEO-ului Meta Trust, Alexandru Bonea, din deschiderea documentului de strategie.

„Acest material reprezintă teza noastră fundamentală de investiții și scalare a afacerii. Ne aflăm într-un moment de tranziție pentru companie, la doi ani și șase luni de la înființare și un an de la listare, în care avem oportunitatea de a repoziționa acest proiect pe o traiectorie clară, în spiritul viziunii cu care am fondat aceasta companie. Meta Estate Trust a propus încă de la început un model de business nemaiîntâlnit pe piața din România și diferit față de modelele existente în piețele dezvoltate din Vestul Europei sau Statele Unite. În acest sens nu am avut un prototip pe care l-am fi putut prelua deoarece piața imobiliara – și în special cea rezidențială – tinde sa se dezvolte în moduri foarte particulare zonei din care face parte. Am gândit viziunea acestui proiect prin prisma experientei existente a fondatorilor și am conceput un model unic și adaptat pieței locale. Principalele doua ipoteze cu care am acționat au fost: (I) în piața imobiliara se pot obține randamente mari și (II) există o nevoie de finanțare a acestei piețe prin piața de capital. Pot spune astăzi că ambele ipoteze au fost validate prin rezultatele companiei de a ridica capital și de a-l plasa în investiții care au livrat deja randamente performante. Acum ce ne revine de făcut este sa analizăm retrospectiv experiența de la momentul înființării până în prezent cu scopul de a articula o strategie clară, renăscută, în baza unei înțelegeri îmbunătățite despre modalitatea în care putem opera și dezvolta aceasta companie. Materialul începe cu un capitol despre dinamica și contextul pieței imobiliare în care prezintă principalele concepte teoretice care stau la baza ei, împreună cu o analiză succintă a oportunității pieței locale rezidențiale. În al doilea capitol sunt studiate cele mai similare modele de afaceri — existente în piețele dezvoltate — cu cel al companiei MET având scopul de a fixa un vector de discuție, inspirație și dezvoltare a acestui proiect. Capitolul trei explorează stakeholderii din jurul modelului de business MET și propune un model de valoare pentru cei mai importanți (Investitorii de pe piața de capital, dezvoltatorii imobiliari și cumpărătorii din piața imobiliară). Al patrulea capitol explică în detaliu fiecare linie de business a strategiei investiționale MET și exemplifică dinamica financiară a acestora. Mai mult de atât în acest capitol este descris mecanismul de adaptabilitatea a strategiei la ciclurile de piața și procesul investițional al companiei. Capitolul cinci analizează succint strategiile de finanțare posibile pentru creșterea activelor prin levier de credit și prezintă o structura optimă de alocare a capitalului. Al șaselea capitol descrie structura guvernanței corporative, rolul fiecărui organ decizional și modul în care este organizată echipa executivă. Ultimul capitol — al șaptelea — analizează potențialul strategiei printr-un plan de afaceri detaliat pe 5 ani Motivația principală a acestui raport este de a articula, organiza și transparentiza un plan strategic și tactic cu obiectivul de a alinia managementul și acționarii companiei spre o imagine potențială de viitor pe care o putem aștepta toți cu nerăbdare.”