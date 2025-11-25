Proiectată să fie gata în primăvara lui 2023, noua șosea de ocolire din sud-estul Zalăului va fi deschisă circulației abia în decembrie 2025

Vorbim despre un traseu de 5,5 kilometri cu o singură bandă pe sens, o investiție lansată în 2020, dar care a ajuns să acumuleze întârzieri aproape egale cu durata inițială de execuție, scrie Hotnews.

Proiectul a fost atribuit asocierii conduse de Sinohydro, companie chineză de stat aflată sub umbrela gigantului PowerChina. Contractul, în valoare de 186 de milioane de lei, a fost semnat înainte ca România să excludă, în 2021, firmele chinezești de la licitațiile de infrastructură. Lucrările au avansat greu într-o zonă dificilă din punct de vedere geotehnic, unde au fost necesare cinci viaducte, cinci poduri și două sensuri giratorii.

Termenul oficial de finalizare a fost depășit cu doi ani și jumătate, iar CNAIR a aplicat penalizări de peste 8 milioane de lei pentru mobilizare slabă și întârzieri repetate. Compania de Drumuri admite că revendicările financiare nu s-au încheiat și că abia la recepția finală va putea fi calculat impactul complet al întârzierilor.

Observatorii independenți susțin că responsabilitatea nu aparține exclusiv constructorului. Blocajele birocratice, plățile întârziate și disputele tehnice au complicat suplimentar derularea proiectului. Reprezentanți ai societății civile califică situația drept „o nereușită majoră”, argumentând că durata pierdută ar fi permis refacerea completă a traseului.

Cu un progres fizic de 92%, centura urmează să fie deschisă până la finalul acestui an. Rămâne însă doar o parte dintr-o infrastructură rutieră care, fără segmentul lipsă dintre Aghireș și DN Zalău–Cluj, nu își poate atinge pe deplin scopul. În tot acest timp, traficul din Zalău a continuat să se aglomereze, iar utilitatea întregului proiect a fost pusă sub semnul întrebării de lipsa conexiunilor rutiere esențiale din zonă.

