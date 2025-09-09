Decizia vine pe fondul unei anchete complexe care implică mai multe state europene și care a vizat destructurarea unei rețele de informații operate de serviciile secrete belaruse

Ministerul de Externe al Cehiei a anunțat expulzarea unui diplomat din Belarus, suspectat că ar fi desfășurat activități de spionaj sub acoperire oficială. Ministrului i s-au acordat 72 de ore pentru a părăsi teritoriul ceh, au transmis autoritățile de la Praga, scrie Reuters.

Decizia vine pe fondul unei anchete complexe care implică mai multe state europene și care a vizat destructurarea unei rețele de informații operate de serviciile secrete belaruse. Serviciul de contrainformații din Cehia a precizat că, în colaborare cu structuri similare din România și Ungaria, dar și cu sprijinul Eurojust, a fost blocată o tentativă de extindere a influenței KGB-ului belarus în regiune.

Legături cu dosarul din România

Cazul este strâns legat de ancheta desfășurată la București împotriva unui fost oficial de rang înalt din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, este acuzat de trădare, fiind suspectat că a transmis informații clasificate către agenți ai serviciilor belaruse. Potrivit Eurojust, acesta ar fi avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu reprezentanți ai KGB, în cadrul cărora ar fi oferit date sensibile, în schimbul unor beneficii financiare.

Anchetatorii susțin că respectivele contacte au pus în pericol securitatea României și a altor state europene. Probele colectate arată că fostul demnitar a început colaborarea cu agenți străini în 2024, iar scopul întâlnirilor era atât predarea de informații, cât și primirea de instrucțiuni pentru viitoare acțiuni.

Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și a presupus schimb de informații și probe între România, Cehia și Ungaria. Au fost executate rapid mandate europene de investigare, ceea ce a permis capturarea suspectului pe 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara. Ulterior, acesta a fost adus la București pentru audieri, sub escorta SRI.

Potrivit presei din Republica Moldova, persoana vizată ar fi Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului SIS. Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea sa, însă ancheta continuă.

Expulzarea diplomatului belarus de la Praga se înscrie într-un context mai larg de deteriorare a relațiilor dintre Minsk și statele din Europa Centrală, în special, după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei în 2022. Dacă România și Cehia au adoptat o linie fermă față de Belarus și Rusia, Ungaria a menținut relații cordiale cu ambele regimuri, mai notează Reuters.

Praga a transmis un mesaj ferm: „Nu vom tolera folosirea statutului diplomatic ca acoperire pentru activități de spionaj”, se arată într-o declarație publicată pe platforma X de Ministerul ceh de Externe.

