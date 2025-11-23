Deși vremea creează dificultăți, polițiștii anunță că traficul se desfășoară fără blocaje și că nu există drumuri sau autostrăzi închise, din cauza vremii sau a unor accidente

Condițiile meteo au pus la încercare șoferii din mai multe regiuni, anunță Centrul Infotrafic. Pe DN 6, în zona Domașnea din județul Caraș-Severin, a început să ningă slab, însă zăpada nu se depune pe carosabil. În schimb, ceața densă rămâne principalul obstacol: vizibilitatea scade sub 200 de metri – și local chiar sub 50 de metri – pe autostrăzile A2 și A4, precum și pe drumuri din județele Călărași, Cluj, Constanța, Giurgiu, Teleorman și Tulcea.

Deși vremea creează dificultăți, polițiștii anunță că traficul se desfășoară fără blocaje și că nu există drumuri sau autostrăzi închise din cauza vremii sau a unor accidente. Pe majoritatea arterelor rutiere importante, carosabilul este umed, predomină ploaia, iar circulația rămâne fluentă. Pe A1 București–Pitești, A3 București–Brașov, DN1 și DN7 nu sunt semnalate incidente, iar vizibilitatea este considerată bună.

În contextul ceții extinse, autoritățile recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu prudență sporită și cu viteza adaptată condițiilor de drum. Manevrele trebuie făcute doar după asigurări riguroase, iar luminile de întâlnire ar trebui menținute aprinse chiar și pe timpul zilei, indiferent de tipul de drum. În zonele unde ceața este deosebit de densă, se impune folosirea luminilor speciale de ceață pentru a preveni evenimente nedorite.

