Ce tehnică folosesc medicii germani pentru a readuce oamenii la viață

O tehnică inovativă este folosită de medicii germani pentru a readuce oamenii la viață.

Un nou startup din Berlin a păstrat deja cadavrele a aproximativ 10 oameni decedați. Azotul lichid este ingredientul principal folosit pentru a asigura crioconservarea.

Lista de așteptare pentru Tomorrow Biostasis cuprinde sute de persoane.

Inclusiv animalele de companie precum câinii pot fi conservate.

Cofondatorul Emil Kendziorra susține că de îndată ce cineva moare, Tomorrow Biostasis va conservă corpul și/sau creierul persoanei decedate, conform orange.ro.

Medicii germani vor ca oamenii să fie readuși la viață, deși readucerea la viață a unui creier mort cu funcțiile și amintirile intacte nu este încă realizabilă

În viitorul îndepărtat, după ce se vor face progrese tehnologice, compania va trata și inversă cauza inițială a morții persoanei și o va readuce înapoi la viață pentru a se bucură de o prelungire a vieții.

Deși compania poate îngheța creierul pentru a conservă celulele și țesuturile, readucerea la viață a unui creier mort cu funcțiile și amintirile intacte nu este încă realizabilă în secolul 21, transmite Popular Mechanics.

Criogenia distruge tumorile

Un al doilea pacient din Romania, in varsta de 72 de ani, a fost supus ieri, la Spitalul Euroclinic, de o echipa mixta romano-germana, metodei de tratare a cancerului de prostata prin criogenie.

Pacientii sunt selectati

Procedeul de distrugere a tumorii prin criogenie a fost aplicat, in premiera, in Europa de Est la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj. „Utilizarea antigenului specific prostatei (PSA) ca metoda de diagnostic precoce a cancerului de prostata permite diagnosticarea multor pacienti in faza incipienta. Nu e logic si nici benefic pentru un pacient fara nici un simptom clinic sa-i oferi de la inceput un mijloc de tratament cum este chirurgia, cu riscuri de incontinenta urinara si impotenta foarte semnificative”, a declarat profesorul Mihai Lucan, seful Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj. Prin metodele minim invazive, pacientii bolnavi de cancer la prostata vor avea posibilitatea unui tratament eficient si mai putin traumatizant. Prof. dr. Mihai Lucan a explicat in ce constau cele doua metode de tratament, si anume brahiterapia prostatica si criogenia, care sunt indicate numai unor anume pacienti bine selectati, in stadii initiale de cancer.

Similare ca eficienta

Brahiterapia presupune inserarea unor seminte radioactive de iod care raman permanent in prostata. Criogenia inseamna introducerea in prostata cu ajutorul unor ace speciale a argonului (pentru procesul de inghetare) si heliului (pentru incalzire). Prof. dr. Ullrich Witzsch, de la Spitalul Nord West Frankfurt, a precizat ca cele doua metode sunt similare ca eficienta, in terapia oncologica cu seminte radioactive este nevoie de o echipa multidisciplinara (radiolog, oncolog, chirurg urolog), in timp ce in criogenie este nevoie doar de chirurgul urolog. Datorita dezvoltarii imagistice, cantitatea de gheata introdusa in interiorul prostatei este exact controlata si astfel nu depaseste capsula prostatei. „Pentru un bolnav faptul ca scapa temporar de cancer inseamna o eternitate. Aceasta inseamna foarte mult, metodele permit ca viata sociala a bolnavului sa nu fie afectata”, a mai spus profesorul Lucan. Criogenia si brahiterapia au aceleasi indicatii, dar inghetarea completa este mai eficienta. Dupa brahiterapie, bolnavul nu se mai poate apropia o perioada de timp de familie si copii deoarece este o sursa de iradiere. In ceea ce priveste complicatiile induse de interventii, rata de incontinenta este mai mare dupa brahiterapie decat dupa utilizarea frigului extrem pentru distrugerea cancerului. Dupa sase luni, la pacientii cu seminte radioactive apare impotenta. In schimb, in cazul criogeniei initial apare impotenta, dar dupa o perioada de timp acestia isi recapata potenta.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!