Marcel Ciolacu afirmă că nu va modifica cotele TVA din prezent, după alegeri. Și taxa pe valoare adăugată la alimente va rămâne tot la valoarea de 9%, a promis premierul României, candidat la alegerile prezidențiale.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că TVA-ul va fi la aceeaşi cotă şi anul viitor, în martie.

Ciolacu a fost întrebat cât va fi TVA-ul în martie 2025, și a răspuns: „La fel, neschimbat. Mai mult, vă pot spune, cu certitudine, că TVA-ul la alimente şi medicamente va rămâne 9%”.

El a pus pe seama contextului electoral afirmaţii precum cea a prim-vicepreşedintelui PNL Rareş Bogdan, care vorbeşte de un TVA de 24%-25%.

„Nu vreau să contrazic pe nimeni şi înţeleg ieşirile, fiindcă ele sunt într-un context electoral. Nu ştiu care e câştigul de vot, dar, fiecare are strategia lui de campanie. Pe mine mă depăşeşte această strategie: să anunţi că va fi apocalipsa făcută de un guvern din care tu faci parte şi coaliţia PSD-PNL. Eu vă spun cu certitudine, fiindcă a fost deja discuţia şi negocierea… a fost avută de când am preluat funcţia de premier şi atunci s-a dorit creşterea TVA-ului. Şi am zis că este exclus acest lucru. Noi aveam inflaţie cu peste 10% (…) Orice punct procentual crescut la TVA duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5. Este exclus acest lucru”, a spus Ciolacu, într-o intervenție la Digi24, marți seară.

Sistemul RO e-TVA, pe ultima sută de metri. Se va aplica de la 1 august

Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere un proiect de OUG care detaliază procedura de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA, precum și valorificarea datelor și informațiilor colectate.

e-TVA ar trebui să fie operațional de la 1 august 2024, conform OUG 116/2023, și se va aplica în august pentru operațiunile efectuate începând cu 1 iulie 2024, scrie Termene.

RO e-TVA este un decont precompletat ce conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ale ANAF.

