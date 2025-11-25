CCR blochează legea pensiilor private: regulile de retragere a banilor din Pilonul II și III trebuie rescrise

De către
Dana Macsim
-
0
3

Odată cu decizia CCR, legea se întoarce în Parlament, pentru a fi reanalizată și modificată, în acord cu observațiile Curții

Curtea Constituțională a decis, marți, să oprească aplicarea legii care stabilea noi reguli pentru retragerea sumelor din fondurile de pensii private, după ce a admis sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de AUR. Actul normativ prevedea limitarea retragerii inițiale la 30% din economiile acumulate la pensionare, cu plata diferenței în rate lunare, pe o perioadă de până la opt ani.

Judecătorii constituționali au analizat proiectul în mai multe rânduri, amânând pronunțarea în 5 și 12 noiembrie. Legea trecuse de Parlament la începutul lunii octombrie, stabilind și o excepție pentru pacienții cu boli oncologice, care ar fi putut încasa integral suma din conturile Pilonului II sau III.

Atât ICCJ, cât și AUR au contestat prevederile, însă argumentele lor au vizat direcții diferite. Instanța supremă a susținut că limitarea accesului la banii din conturile individuale afectează dreptul de proprietate, întrucât fondurile acumulate „sunt proprietatea participanților, nu a statului sau a administratorilor”. Potrivit judecătorilor, intervenția legislativă „nu are un scop legitim clar și nici o compensare adecvată”, ceea ce o transformă într-o formă de „privare de proprietate nejustificată”.

ICCJ a contestat și faptul că plata pensiilor nu ar mai fi fost făcută de administratorii fondurilor, subliniind că participanții „și-au construit economiile în baza unui cadru legal care garanta caracterul privat al activelor”. În plus, instanța a atras atenția că argumentele Guvernului – valurile de pensionare după 2030 și creșterea sumelor din fonduri – nu indică existența unei probleme reale care să justifice restrângerea drepturilor.

AUR, de cealaltă parte, a criticat vehement legea, afirmând că modificările „subminează încrederea românilor în propriile economii”. „Ceea ce vedem este o încălcare vădită a încrederii românilor și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor economisite în Pilonul II și III”, au transmis reprezentanții partidului. Ei au susținut că beneficiarii reali ar fi administratorii fondurilor, care ar încasa comisioane mai mari, dar și statul, „aflat în căutare de resurse pentru un sistem public de pensii tot mai împovărat”.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentMinistrul Pîslaru propune un plan național de 200 de miliarde de euro pentru fondurile europene și cooptarea mediului privat
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.