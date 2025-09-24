Curtea Constituțională a României a decis miercuri să amâne pronunțarea pe mai multe sesizări de neconstituționalitate, inclusiv cea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au hotărât la începutul lunii septembrie să trimită la CCR o sesizare prin care contestă legea referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Potrivit surselor din cadrul instanței supreme, argumentele invocate vizează posibila încălcare a Constituției, atât în ceea ce privește principiul statului de drept, cât și în privința condițiilor în care Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect legislativ.

Deciziile CCR din ședința de miercuri

Curtea Constituțională a anunțat că a luat următoarele decizii:

Legea pensiilor de serviciu ale magistraților – amânare pronunțare pentru 8 octombrie;

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie;

Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice – amânare 8 octombrie;

Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – respingere obiecții;

Legea de modificare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie.

