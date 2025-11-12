Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, examinarea sesizărilor depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și AUR referitoare la legea privind plata pensiilor private.

De asemenea, toate dosarele aflate pe ordinea de zi au fost amânate, a anunțat CCR.

Proiectul adoptat la mijlocul lunii octombrie stabilește că persoanele care aleg să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi inițial doar 30% din sumă, restul fiind distribuit pe opt ani.

Excepție fac persoanele cu afecțiuni oncologice, care pot retrage întreaga sumă într-o singură tranșă.

De asemenea, cei cu fonduri mai mici decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare pot primi întreaga sumă sub formă de plată unică.

Motivul sesizării CCR

Judecătorii de la Instanța supremă au sesizat Curtea Constituțională, arătând că legea nu respectă criteriile de accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate, precum și principiile legalității și proporționalității în reglementarea infracțiunilor și contravențiilor.

„Cetățenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă și predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie, iar Curtea Constituțională trebuie să examineze legea înainte de promulgare pentru a evita efecte masive nedorite”, se arată în motivarea magistraților.

Reacția AUR

Parlamentarii AUR au sesizat și ei CCR, acuzând că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat ‘pentru’. În forma actuală, beneficiarii principali sunt administratorii fondurilor, care încasează comisioane de 0,21% – 0,27%, și statul român, care găsește un colac de salvare pentru un sistem îndatorat constant la dobânzi mari”, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii.

