Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, miercuri, să amâne pentru 12 noiembrie dezbaterea sesizărilor depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) referitoare la legea privind plata pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.

Magistrații Instanței Supreme, reuniți în cadrul Secțiilor Unite, au decis în unanimitate să sesizeze CCR, argumentând că cetățenii trebuie să beneficieze de o lege clară și predictibilă în privința drepturilor lor la pensie.

Potrivit acestora, este „în interesul societății ca legea să fie examinată de Curtea Constituțională înainte de promulgare”, astfel încât eventualele corecții să fie operate înainte de producerea unor efecte în masă.

Judecătorii susțin că, în forma actuală, actul normativ nu respectă criteriile de claritate, precizie și proporționalitate, iar anumite prevederi privind contravențiile și sancțiunile nu sunt suficient fundamentate.

Ce prevede legea contestată

Proiectul de lege, adoptat la jumătatea lunii octombrie, stabilește că persoanele care solicită retragerea banilor din Pilonul II vor primi 30% din sumă imediat, iar restul de 70% va fi plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Prin excepție, persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice pot încasa întreaga sumă într-o singură tranșă. De asemenea, cei care dețin fonduri mai mici decât echivalentul a 12 indemnizații sociale lunare pot primi banii integral.

AUR acuză guvernul de „furtul pensiilor private”

Formațiunea AUR a depus, la rândul ei, o sesizare de neconstituționalitate, acuzând guvernul de „intervenție abuzivă” asupra economiilor private.

„Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”, se arată în comunicatul partidului.

AUR susține că proiectul legislativ „nu este conceput pentru binele contribuabililor”, ci ar avantaja în principal administratorii fondurilor, care ar încasa comisioane suplimentare, și statul român, care ar folosi sumele rămase în conturi pentru a-și acoperi datoria publică.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat ‘pentru’ adoptare, însă iniţiativa reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, precizează formațiunea.