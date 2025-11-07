Caz șocant la Tottenham! Colegul lui Radu Drăgușin a fost victima unei fraude uriașe

Yves Bissouma a fost păcălit și a pierdut peste 900.000 de euro din conturile sale.

Yves Bissouma (29 de ani), mijlocașul lui Tottenham și colegul lui Radu Drăgușin, a fost victima unei escrocherii financiare de proporții, după ce un bărbat i-a golit contul bancar de peste 900.000 de euro. Cazul a fost dezvăluit de presa britanică, iar inculpatul se află deja sub acuzare pentru fraudă.

Jucătorul originar din Mali deținea un cont la celebra bancă britanică Coutts, preferată de personalități publice, miliardari și chiar membri ai familiei regale. Potrivit publicației The Sun, tranzacțiile frauduloase s-au întins pe o perioadă de aproape doi ani, între septembrie 2022 și iunie 2024, iar semnalul de alarmă a fost tras chiar de fotbalist, după ce a observat dispariția unor sume considerabile din conturile sale.

Escrocul și-a transferat banii singur, „fără consimțământul jucătorului”

Autorul fraudei este Maurice Gomes, un bărbat de 31 de ani, arestat încă de anul trecut, dar pus oficial sub acuzare abia recent. Rapoartele judiciare arată că acesta ar fi transferat „în mod necinstit” banii lui Bissouma în propriile conturi, fără ca fotbalistul să aibă cunoștință de aceste operațiuni.

Procurorii britanici susțin că Gomes a deturnat în total 834.334,40 lire sterline, echivalentul a peste 970.000 de euro, „cu scopul de a obține un câștig personal”.

Poliția Metropolitană a confirmat că inculpatul a fost acuzat în două rânduri, în luna octombrie, pentru fraudă prin declarații false. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare.

Probleme și pe plan sportiv pentru Bissouma

Cazul vine într-un moment dificil pentru mijlocașul african, care traversează o perioadă complicată și pe plan sportiv. Accidentat în luna octombrie, în timpul unei pauze internaționale, Bissouma este în continuare indisponibil și se recuperează sub supravegherea staffului medical al clubului.

Chiar și după revenirea pe gazon, poziția sa la Tottenham este incertă. Noul antrenor al londonezilor, danezul Thomas Frank, preferă alte opțiuni în zona mediană, iar Bissouma ar putea avea dificultăți să-și recâștige locul de titular.

Incidentul a atras atenția presei engleze nu doar prin amploarea sumei furate, ci și prin faptul că frauda s-a produs la una dintre cele mai exclusiviste bănci din Regatul Unit — un semn că nici clienții de elită nu sunt complet protejați de astfel de scheme sofisticate.

