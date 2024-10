Cathedral Plaza se demolează. Nicușor Dan a câștigat procesul

Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat că Curtea de Apel București a decis definitiv împotriva intrării în legalitate a clădirii Cathedral Plaza, ceea ce înseamnă că imobilul va fi demolat.

Această clădire, construită fără autorizație legală în apropierea Catedralei Sfântul Iosif, a fost subiectul unui proces care durează de 18 ani.

Primarul a subliniat că, deși s-a așteptat foarte mult pentru a ajunge la această decizie, demolarea va fi un exemplu pentru cei care construiesc clădiri ilegale în prezent, arătând că autoritățile vor acționa chiar și după ani de zile pentru a pune în aplicare legea.

Costurile de demolare sunt estimate între 5 și 8 milioane de euro, sumă care va fi acoperită inițial de Primăria Municipiului București (PMB) și ulterior solicitată de la Primăria Sectorului 1, deoarece aceasta a emis autorizația de construcție ilegală.

Nicușor Dan a adăugat că o decizie finală privind suspendarea ordinului de demolare este așteptată în aproximativ un an, moment în care lucrările de demolare vor putea începe.

Așa cum am așteptat 18 ani pentru a demola această clădire, să știe și cei care se cred azi de neatins că le vom demola peste 5, 10 sau 20 de ani clădirile ilegale pe care le construiesc azi. Am dat o dispoziție de demolare în 2022, proprietarul a obținut suspendarea în instanță. Singurul motiv al suspendării a fost un litigiu de intrare în legalitate. Această chestiune nu mai există de azi. Estimativ, într-un an de zile vom avea o decizie definitivă și vom începe demolarea, a spus Nicușor Dan.