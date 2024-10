Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat luni seara că vor fi continuate toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB în zona Pieţei Unirii să fie fără echivoc.

„Daniel Băluţă retrage acum oamenii din amplasamentul ilegal al şantierului de la Parcul Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, gardurile trebuie ridicate din teren, care este proprietatea Municipiului Bucureşti. Vom continua toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB să fie fără echivoc. Totodată, reafirm că voi emite, ca şi până acum, doar autorizaţii de construire în baza legii, cu toate avizele ataşate”, a precizat edilul general, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Anterior, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că, pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, a decis retragerea de îndată a tuturor.

Daniel Băluță: Sunt șocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranță centrul Capitalei

„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană”, a scris primarul Sectorului 4, pe pagina sa de Facebook.

Luni seara, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a spus că a emis o dispoziţie de primar general, în baza căreia Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti împreună cu angajaţii ALPAB şi ai Administraţiei Străzilor să desfiinţeze construcţiile ilegale amplasate pe terenul administrat de PMB.

În replică, prefectul Bucureştiului, Mugur-Mihai Toader, a precizat că va ataca în instanţă dispoziţia de demolare emisă de primarul general, Nicuşor Dan, pentru îndepărtarea gardurilor din Piaţa Unirii.

