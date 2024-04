Cătălin Cîrstoiu se consideră inamicul numărul unu al lui Nicușor Dan și Piedone

Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD și PNL la Primăria Capitalei, a făcut o declarație incisivă marți, afirmând că în decurs de două săptămâni s-a transformat în “inamicul public numărul unu” pentru contracandidații săi, Nicușor Dan și Cristian Popescu-Piedone.

Această declarație reflectă climatul intens și competitiv al campaniei electorale în București și tensiunile care există între candidații principali. Cîrstoiu sugerează că prin creșterea sa rapidă în popularitate și prin propunerile sale pentru dezvoltarea capitalei, el a devenit o amenințare pentru ceilalți candidați, ceea ce i-a determinat să îl considere ca pe “inamicul public numărul unu”.

“În două săptămâni, am devenit inamicul public numărul unu pentru Nicuşor Dan şi Cristian Popescu – Piedone. Da, asta e. Aud de dimineaţa până seara toate lucrurile rele pe care nu le-am făcut, toate lucrurile rele pe care nu mi-am imaginat vreodată că le-am făcut şi, probabil, în scurt timp, o să aud că invazia tătarilor, a turcilor sau a altcuiva în Bucureşti mi se datorează tot mie. Mi-o asum”, a spus el, în cadrul conferinţei de alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti, potrivit Agerpres.

Cîrstoiu a afirmat că a realizat că în Bucureşti mersul pe jos reprezintă “cel mai rapid mod de deplasare”.

“Când am venit spre dumneavoastră, am realizat un lucru pe care îl ştiam: cel mai rapid mod de deplasare în Bucureşti este mersul pe jos. De aceea, am şi încercat să utilizez când metroul şi, da, sunt omul singur din metrou, de aceea am încercat să utilizez şi tramvaiul, şi troleibuzul, şi propria-mi maşină, care arată, aşa cum spunea domnul prim-ministru, că sunt un om foarte bogat. Nu e aşa… Bogăţia mea porneşte mai mult din ce am făcut, pentru că toată viaţa mea eu m-am ocupat de oameni. Şi pe care îi ştiam, foarte puţini, dar mai mulţi cei pe care nu îi ştiam. Şi vă mărturisesc că marea bucurie e când te întâlneşti cu cineva pe care nu îl cunoşti şi îţi spune: ‘Mi-aţi salvat viaţa’. Asta cred că e bucuria cea mai mare pe care poate să o aibă un medic”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

