Candidatul PSD – PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat luni că este exclus să se retragă din cursa electorală, adăugând că el este un om care îşi câştigă luptele pe care le începe, potrivit agerpres.ro.

“Nu. Niciodată nu mă voi retrage din cursă. (…) Eu sunt un om care îşi câştigă luptele pe care le începe. Este exclus ca eu să mă retrag din această competiţie. Eu cred în ceea ce este ca opinie în mintea atât a lui Marcel Ciolacu, cât şi a lui Nicolae Ciucă şi mai mult decât atât din programele celor două mari partide pentru Bucureşti şi PSD are idei bune şi PNL are idei bune şi eu am ideile mele. Eu cred că pot fi garantul unui program unitar”, a precizat Cîrstoiu, într-o emisiune la Digi 24, întrebat dacă se va retrage din cursa pentru funcţia de primar al Bucureştiului.

El a afirmat că este sigur că va ajunge să aibă un scor similar cu cel al alianţei PSD – PNL, poate chiar mai mult, la Bucureşti.

În ce priveşte un sondaj de opinie, în care este cotat pe locul al treilea, cu 16% intenţie de vot, Cîrstoiu a spus că “lucrurile se pot schimba”.

“E ceva în dinamică, lucrurile se pot schimba. Eu sunt extrem de mulţumit, pentru că acum o săptămână eu nu eram în acest tablou, eu am intrat recent, eu nu am făcut politică, eu mi-am făcut meseria, eu nu sunt un om politic. Acum am intrat ca reprezentant al alianţei PSD – PNL mai mult mânat de dorinţa liderilor acestei alianţe de a avea stabilitate, de a fi ceva nou pentru Bucureşti şi eu cred în proiectul acesta”, a afirmat candidatul la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: „Nu exclud o retragere a lui Cristian Popescu Piedone din cursa pentru Primăria Capitalei”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat joi că nu exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei a lui Cristian Popescu Piedone, menţionând că acesta şi Cătălin Cîrstoiu vor fi susţinuţi de către electoratul de stânga.

„Este o alegere electorală între un public de dreapta şi un public stânga – PSD. O să vedem cum se va împărţi bazinul acesta stânga – PSD, între aceşti doi candidaţi, pentru că unul abia a intrat şi o să vedem cum se împart. Eu nu am o predicţie în momentul acesta despre cum o să fie. (…) Eu iau cu rezerve candidatura sa (a lui Cristian Popescu Piedone, n.r.) şi nu exclud inclusiv o retragere din competiţie. (…) Alegerile într-un tur polarizează. Aşa cum votanţii de dreapta se duc către candidatul de dreapta cu cele mai mari şanse, aşa şi în bazinul celălalt o să vedem care dintre cei doi candidaţi o să pară mai sigur de victorie şi atunci votanţii se vor duce acolo, în majoritate. Eu aşa cred că se va întâmpla”, a spus Nicuşor Dan, pentru B1 Tv.

