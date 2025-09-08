Carlos Alcaraz, campion la US Open! Ibericul a redevenit lider mondial după al 6-lea trofeu major

Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner într-o finală spectaculoasă și a întrerupt seria de 65 de săptămâni a italianului pe locul 1 ATP.

Carlos Alcaraz a cucerit al doilea titlu al carierei la US Open, după cel din 2022, și al șaselea Grand Slam, învingându-l pe Jannik Sinner cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, după două ore și 43 de minute de joc. Victoria i-a adus spaniolului revenirea pe prima poziție a clasamentului mondial, detronându-l pe rivalul său italian după 65 de săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei ATP.

Finala de la New York a avut parte de un moment inedit: startul a fost amânat cu aproape 50 de minute din cauza măsurilor stricte de securitate impuse de prezența lui Donald Trump în tribunele de pe Arthur Ashe Stadium.

Alcaraz, meci aproape perfect

Ibericul a început tare, dominând primul set pe care l-a câștigat cu 6-2, pierzând doar trei puncte pe propriul serviciu. Sinner a revenit în setul secund, reușind să egaleze la 1-1 după un 6-3 în care a lovit constant reverul adversarului. Totuși, Alcaraz și-a regăsit ritmul și a făcut un set trei de manual, adjudecat cu 6-1, înainte de a închide partida în manșa a patra cu 6-4.

Statistica a fost de partea murcianului: 10 ași, 86% puncte câștigate cu primul serviciu și doar o singură șansă de break oferită pe toată durata finalei.

Rivalitate istorică cu Sinner

Alcaraz și Sinner au devenit primii jucători după Roy Emerson și Fred Stolle (1964) care dispută trei finale de Grand Slam în același sezon. Ibericul s-a impus la Roland Garros și US Open, în timp ce italianul și-a luat revanșa la Wimbledon. În total, cei doi s-au întâlnit de 15 ori, scorul fiind acum 10-5 pentru spaniol.

Succesul de la Flushing Meadows îl face pe Alcaraz al treilea jucător din era Open care câștigă de două ori US Open înainte de a împlini 23 de ani, după John McEnroe și Pete Sampras. De asemenea, spaniolul a devenit doar al doilea jucător, după Rafael Nadal, care reușește să învingă un număr 1 mondial în mai multe finale de Grand Slam într-un singur sezon.

Sezon dominat de Alcaraz și Sinner

Ca și în 2024, toate cele patru turnee majore au fost câștigate de cei doi rivali. Ultimul jucător din afara acestui „duet” care a ridicat un trofeu de Grand Slam a fost Novak Djokovic, în 2023.

Alcaraz a ajuns la 37 de victorii în ultimele 38 de meciuri și la doar 22 de ani are deja 6 titluri majore în palmares.

