Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu – Sectorul Calafat, în cooperare cu Direcția Regională Vamală Craiova, au descoperit o încărcătură impresionantă de țigarete de contrabandă, ascunsă într-un ansamblu rutier oprit pentru control, potrivit informațiilor transmise de Agerpres.

Verificarea a fost făcută de polițiștii de frontieră pe 14 noiembrie, în jurul orei 09:30, pe DN 56, aproape de stația de taxare a podului Calafat–Vidin.

Autovehiculul verificat – compus din cap tractor și remorcă, cu numere de Croația – era condus de un cetățean bosniac de 35 de ani. Acesta circula pe ruta Grecia – Croația – Spania și transporta, conform actelor, butelii cu freon.

În realitate, controlul fizic al remorcii a scos la iveală o cu totul altă încărcătură.

Pachete de țigări fără documente de proveniență

„Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de ţigări pentru care şoferul în cauză nu deţinea documente de provenienţă. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 3.970.000 de ţigarete (198.500 de pachete de ţigări) de diverse mărci, cu înscrisuri greceşti şi fără timbru de acciză”, precizează autoritățile.

Valoarea totală a țigaretelor este estimată la aproximativ 5.955.000 lei.

Țigaretele și camionul, confiscate; șoferul, reținut

Întreaga cantitate de marfă și ansamblul rutier au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Șoferul bosniac a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca sâmbătă să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.

