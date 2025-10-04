România se confruntă cu precipitații istorice, de peste cinci ori mai mari decât media lunii octombrie. Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că, în doar 24 de ore, la mai multe stații hidrometrice au fost depășite cu mult valorile normale de 15 l/mp/24h.

„Total: 35 staţii unde s-au înregistrat precipitaţii de peste 50 l/mp, izolat cu valori de peste 70 l/mp”, a transmis instituția.

Cele mai mari cantități de apă s-au înregistrat în bazinul hidrografic Olt, la stația hidrometrică Mărunței, pe râul Iminog – 80 l/mp.

Șase stații din Olt, Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița au depășit pragul de 70 l/mp. Alte nouă stații au raportat între 60 și 70 l/mp, iar 20 de stații din toată țara au indicat între 50 și 60 l/mp.

Apele Române au precizat că monitorizează continuu nivelurile apelor și transmit informații, 24 de ore din 24, către Ministerul Mediului, Hidroelectrica, ANIF, inspectoratele pentru situații de urgență și autoritățile locale.

Capitala, sufocată de inundații după ploi torențiale

Ciclonul mediteranean care a lovit România a provocat haos în București. După o zi cu vânt puternic, noaptea a adus ploi torențiale ce au inundat străzile.

Zone întregi s-au transformat în lacuri, iar traficul a fost serios afectat. Transportul public a avut întârzieri semnificative, iar pietonii au fost nevoiți să facă slalom printre bălți.

Meteorologii au precizat că, în sudul țării, în doar 24 de ore a plouat cât pentru o lună întreagă.

Probleme și în restul țării

La malul mării, rafalele de vânt au atins 70 km/h.

În Craiova și Olt, localnicii s-au trezit cu apa în case și curți, fiind nevoie de intervenția pompierilor cu motopompe.

La Timișoara, studenții de la Universitatea de Vest au fost surprinși de inundații în propriile camere, după ce acoperișul căminului fusese dat jos în vară, iar lucrările de reparații au rămas abandonate din lipsă de fonduri.

