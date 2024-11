Când justiția acționează cu mănuși: Deși condamnat pentru ucidere, Radu Grațian Ghețea continuă să comită abuzuri sub girul BNR la Libra Internet Bank. Cazul RL, oglindit de Apador-CH.

România este o țară membră NATO și UE. Totuși, în mentalitatea instituțiilor românești, ea rămâne o țară subjugată de elite care nu par să învețe nimic niciodată. Abuzurile sunt la ordinea zilei, iar în ultima vreme, chiar și omuciderile.

Radu Grațian Ghețea, președintele Libra Bank și președinte de onoare al Asociației Române a Băncilor, a fost implicat într-un accident rutier pe 5 iunie 2022, în orașul Hârșova. În urma coliziunii, un bărbat de 54 de ani, pasager într-un autoturism Dacia Logan, a decedat, iar alte două persoane au fost rănite.

Conform anchetei, Ghețea conducea un autoturism Audi care a intrat pe contrasens, lovind un Volkswagen și ulterior Dacia Logan. Expertiza tehnică a indicat că intrarea pe contrasens s-ar fi datorat fie adormirii la volan, fie utilizării telefonului mobil în timpul conducerii.

Inițial, Ghețea a declarat că circula regulamentar și că autoturismul Volkswagen a intrat pe sensul său de mers, provocând accidentul. Ulterior, expertiza și declarațiile martorilor au contrazis această versiune, stabilind că Ghețea a fost responsabil pentru intrarea pe contrasens.

În martie 2024, după aproape doi ani de la incident, Ghețea a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

În urma tragerii la răspundere penală, Ghețea a rămas fără permis de conducere pe durata procesului, având în vedere vârsta sa înaintată și gravitatea faptei.

Tergiversarea dosarului lui Ghețea

Conform portal just al judecătoriei Constanța dosarul a fost tergiversat de procurorul care a instrumentat cauza. Familia celui decedat a făcut cerere pentru durata procesului în data de 3 august 2023.

”DOSAR 20313/212/2023 ÎNCHEIERE În temeiul art. 4886 alin. (1) c.proc.pen. admite contestația persoanelor vătămate A.M., A.S., A.L. şi C.C. privind durata procesului penal. Stabilește termen la data de 01.01.2024 în care procurorul să rezolve cauza nr. 860/P/2023 conform disp. art. 327 c.proc.pen. Stabilește termen la data de 01.01.2024 în care o nouă contestație nu poate fi formulată. În temeiul art. 4886 alin. (6) c.proc.pen. pune în vedere pârților și subiecților procesuali principali că sunt ținuți să respecte termenele stabilite. În temeiul art. 275 alin. (3) c.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi 30 august 2023. Judecător de drepturi și libertăți, Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 889/2023 30.08.2023.” Se arată pe portalul judecătoriei Constanța în dosarul 20313/212/2023.

Mai departe tot pe portalul judecătoriei Constanța reiese că instanța s-a sesizat din oficiu ca nefiind competentă pentru soluționare. Drept pentru care dosarul devenit între timp dosar nr. 7492/212/2024/a1 s-a mai amânat cu 6 luni, judecătorii trimițând cauza spre soluționare la judecătoria Hârșova:

”26.06.2024. Ora estimată: 08:30 Complet: Amânări/incidente 3 Tip soluție: Încheiere Soluția pe scurt: Dosar nr. 7492/212/2024/a1 ÎNCHEIERE Ședința Camerei de Consiliu din data de 26.06.2024 În baza art. 47 cod procedură penală, admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Con-stanța invocată din oficiu. În baza art. 50 cod procedură penală, declină competența de soluționare a cauzei penale în favoarea Judecătoriei Hârșova. Fără cale de atac. Pronunțată în ședința camerei de consiliu din data de 26.06.2024. Judecător de cameră preliminară, Document: Încheiere finală (dezinvestire)”.

Milă pentru un Bancher

Astfel că după ce dosarul s-a plimbat pe masa procurorilor timp de un an și apoi încă un an în instanța judecătoriei Constanța, magistrații din Hârșova l-au miluit pe Radu Grațian Ghețea cu nicio zi de închisoare. Redăm mai jos soluția din dosarul 7492/212/2024 dată de judecătorii de la Hârșova:

”Data înregistrării dosarului a fost 29.07.2024

Obiect: ucidere din culpă (art.192 NCP) alin.2 C.p.

Stadiu procesual: Fond Părți

Nume Calitate parte GHETEA RADU GRATIAN Inculpat

ANDREI MARILENA Parte civilă

ANDREI SEBASTIAN Parte civilă

ANDREI LOREDANA Parte civilă

S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A. Parte responsabilă civilmente

Ședințe 31.10.2024 Ora estimata: 09:30 Complet: C3 AP

Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaștere

Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin.1 Cod procedură penală pentru infracțiunea de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal cu aplic. art.374 alin.4 Cod procedură penală, în referire la art. 396 alin.10 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul G.R.-G. (date de identificare) – la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 91 alin. (1) Cod penal; Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei închisorii aplicate pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit în condițiile art. 92 Cod penal, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Desemnează organ de supraveghere Serviciul de Probațiune București. În baza art. 93 alin. (1) Cod penal; Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, organ de supraveghere desemnat cu supravegherea sa, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice documente și informații de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art.93 alin.2 lit.b) Cod penal; Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate. În baza art. 93 alin.3 Cod penal; Impune inculpatului obligația ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la Administrația Domeniului Public București-Sector III sau la Arhiepiscopia Bucureștilor, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Conform art.94 alin.1 Cod penal; Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 93 alin.1 lit.c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de Probațiune București. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală rap. la art.96 Cod penal; Atrage atenția inculpatului că nerespectarea, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, a măsurilor de supraveghere ori neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege în sarcina sa, precum săvârșirea de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, conduc la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei și la executarea pedepsei stabilite. Admite – în parte – acțiunea civilă a părților civile A.M. (…), A.S. (…) și A.L.(…) În baza art.397 rap.la art. 25 Cod procedură penală raportat la art.10 din Legea nr.132/2017, republicată, şi art. art. 1357 şi urm. Cod civil din 2009; Obligă partea responsabilă civilmente Groupama Asigurări S.A. către pârțile civile A.M. (…), A.S. (…)și A.L.(…), la plata câte unei sume de 60.000,00 euro, în echivalent lei la cursul BNR la data plății, cu titlul de daune morale. În baza art. 274 alin.(1) Cod procedură penală; Obligă inculpatul G.R.-G. către stat la plata sumei de 2.000,00 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată prin punerea hotărârii la dispoziția părților, a persoanei vătămate și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței azi, 31 octombrie 2024. Document: Hotărâre 139/2024 31.10.2024 10.10.2024.”

Lucian Anghel, Director General Adjunct Libra Internet-Bank

BNR nu vede că Radu Ghețea a ucis un om, incompetenți și incompatibili numiți la conducerea Libra Internet Bank

Din iunie 2022, Radu Ghețea rămâne neclintit la conducerea Libra Bank. Sub supravegherea atentă a BNR, a fost numit și director adjunct – Lucian Anghel, fost administrator al Bursei de Valori București (BVB) în perioada 2016-2020, și în același timp administrator în societăți private precum Teraplast S.A. și Bitnet Systems S.A. (cea din urmă fiind listată la BVB). La sucursala Elisabeta, unde sunt deschise conturile publicației România Liberă, Consiliul de Administrație al Libra Bank a desemnat ca directoare o persoană fără competențele necesare poziției – pe doamna Loredana Popa.

Nici domnul Ghețea (condamnat penal aflat la conducerea unei instituții bancare), nici domnul Anghel (administrator al unor societăți private și, în același timp, director de bancă), și nici doamna Popa (care nu oferă clarificări în scris, promițând doar un „tratament special” prin telefon) nu par să respecte nici legea organică, dar cu siguranță nici normele morale.

Ne întrebăm însă cum ar putea aceștia să respecte legea, într-un sistem în care justiția pare să ofere clemență celor privilegiați, în ciuda gravității faptelor lor.

Justiția pentru Elită și „Imunitatea” Bancherilor

Condamnarea lui Radu Grațian Ghețea la o pedeapsă minimă, cu suspendare, reflectă realitatea îngrijorătoare a unui sistem de justiție care tratează cu mănuși elitele. În astfel de cazuri, legea permite pedepse cuprinse între 2 și 7 ani, iar în ciuda gravității situației și a probelor clare, judecătorii au ales să aplice limita minimă, fără executare.

Pentru România Liberă, un exemplu de intimidare brutală este abuzul Libra Bank asupra conturilor deschise atât ale ziarului cât și tergiversarea deschiderii contului Asociației România Liberă fără nicio bază legală.

România Liberă este al doilea caz de abuz sub supravegherea ambiguă a BNR. Asta arată că instituții bancare private pot acționa după bunul plac, chiar și împotriva entităților media pro-UE și pro-NATO. Similar cazului Apador-CH unde ING este acuzat că a abuzat de legislație și a blocat și reținut nepermis banii acestei organizații a drepturilor omului iată acum BNR închide ochii și la România Liberă. Un ziar pro Nato, pro UE, vehement la adresa autocrației și încălcării drepturilor omului.

Loredana Popa, director Sucursala Regina Elisabeta Libra Internet Bank

Cum atacă Libra Internet Bank ziarul România Liberă

Din iunie 2024 Libra Internet Bank a blocat abuziv conturile RL și a cerut ”verbal” refuzând să pună la dispoziție în scris o solicitare cu documentele necesare precum și temeiul legal. La multele solicitări ale RL către Conducerea Libra – adresate chiar și numitului Ghețea Libra s-a întrecut în minciuni care mai de care – fapt ce arată că la nivel central și local (sucursale) – minciunile se pierd pe drum. Până la acest moment Libra Bank nu a fost în stare să transmită contractul semnat de părți și a încercat să-și acopere vorbele spunând că nu implică Consiliul Director după ce RL a formulat o solicitare scrisă si a citat discuția telefonică avută cu Loredana Popa.

Mai exact, în luna iunie 2024, doamna Loredana Popa, directoarea sucursalei Elisabeta de la Libra Internet Bank a cerut telefonic – actualizarea datelor (date ce fuseseră actualizate cu un an în urmă cu același administrator). Doamna a solicitat NIF-ul. I s-a dat. Nemulțumită a mai solicitat și adresa de rezidență – i s-a dat. Nemulțumită, doamna a mai solicitat și adresa de reședință din afara României. Administratorul văzând că la orice document se mai cere un alt document și un alt document – vezi cazul Apador Ch care a acuzat direct ING bank că face procuratură fiscală – în afara oricărui cadru legal a solicitat în scris – motivul pentru care se cere și acest document – mai exact baza legală și contractuală. Adresă care a rămas fără un răspuns scris, în schimb s-a concretizat într-o convorbire telefonică prin care se făcea promisiunea că la ”nivel de Consiliu (adică CA Libra Bank) se va face o derogare pentru administrator dacă acesta mai prezintă și adresa de domiciliu din Marea Britanie” – repetăm – este vorba de România Liberă Media Group – o societate românească, condusă de un administrator înregistrat fiscal în România. Ziariștilor RL li s-a transmis că există riscul să nu poată fi făcute plățile. Drept pentru care aceștia s-au adresat cu întrebări și au început să investigheze în amănunt posibilele cauze ce le-ar fi putut periclita situația financiară. Din surse, ziariști RL au aflat că dezvăluirile referitoare la mișmașurile BVB au făcut ca omul BVB – Lucian Anghel dar și doamna Popa – o pr-istă binecunoscută printre clienți corporate și de ce nu printre chiar și afaceriștii controversați subiecți ai ziarului RL – să dicteze blocarea și astfel periclitarea bunei funcționări a ziarului RL.

Libra Bank a negat conversația telefonică din septembrie 2024 cu doamna Loredana Popa și a mințit în scris că RL și-a asumat printr-o clauză contractuală să se prezinte ori de câte ori cer reprezentanții băncii la sediul bancar. Acesta ar fi fost motivul pentru care, zice Libra Bank actualizarea conturilor nu poate fi făcută. La solicitarea reprezentanților RL cu privire la copia contractuală și anexele aferente în vederea consultării clauzelor – răspunsul nu a venit nici până în ziua de azi. Libra Bank nu a mai revenit cu documentele semnate în original. Mai mult nici pe site-ul Libra Internet Bank nu reiese că administratorul trebuie să se prezinte fizic ci mai degrabă – prin video.

Ca și răspundere a domnului Anghel – conform comunicatului de presă din data de 26.10.2023 : ”Libra Internet Bank își întărește echipa de management prin desemnarea lui Lucian Anghel pentru funcția de Director General Adjunct. Numirea va fi oficializată după aprobarea din partea Băncii Naționale a României. Lucian Anghel va coordona Aria de Risc a băncii (Chief Risk Officer) și va îndeplini, de asemenea, rolul de economist-șef al Libra Internet Bank, potrivit unui comunicat.”

Și dacă sursele RL care ne-au dezvăluit un atac concertat la ziar ne-ar fi indus în eroare, totuși prin însăși funcția dobândită este în mod cert că domnul Anghel exercită control asupra deciziilor de ”risc”. Un risc pe care domnul Anghel nu-l vede cu privire la domnul Radu Grațian Ghețea.

Radu Ghețea nu a suferit nicio consecință din partea BNR sau Libra Bank care oficial au lăsat un penal în fruntea băncii.

Din această postură Radu Ghețea are grijă să numească la conducerea Libra Bank și a sucursalelor, cel puțin la sucursala Elisabeta, unde România Liberă are conturile bancare personaje precum directorul Anghel – fost administrator BVB si director de firme private – și Loredana Popa care nu are pregătire profesională economică. Doamna Loredana Popa este absolventă de litere și fostă purtătoare de vorbe a Libra cu clienții corporate după cum se poate vedea și pe contul său de Linkedin.

De la consultant imobiliar, la relații cu clienții a ajuns o directoare de sucursală. Un manager de relații cu clienții la o bancă are în principal atribuția de a clădi relații cu clienții și nicidecum de a le distruge. Pentru aceasta ai nevoie de studii fundamentale legate de business si tehnici de negociere. Nici una și nici alta nu se regăsesc în cv-ul doamnei Popa. Drept pentru care considerăm că doamna Popa a făcut mai degrabă PR – relații de comunicare sau mai în folclor – purtătoare de vorbe.

Situația este cu atât mai gravă cu cât BNR – responsabilă de supravegherea instituțiilor financiare – nu a întreprins, cel puțin la nivel oficial, nicio verificare privind posibilele abuzuri comise de Radu Grațian Ghețea, noul membru al Consiliului de Administrație Lucian Anghel și directoarea sucursalei Elisabeta, Loredana Popa.

Singura instituție care a răspuns corect și ne-a indicat să depunem plângere în cazul în care avem indicii de fapte ilicite a fost Direcția Națională Anticorupție.

Răspunsurile primite de România Liberă din partea Libra Bank – bancă privată americano-românească deținută de miliardarii americani George Rohr și Moris Tabacinic, împreună cu românul Siminel Cristian Andrei – și din partea BNR, condusă de Mugur Isărescu, sunt departe de normele profesionale, caracterizându-se printr-o înfumurare remarcabilă. Aceste răspunsuri, aparent lipsite de respect față de o abordare profesională, pot fi interpretate ca fiind menite să intimideze și să descurajeze reclamanții de la formularea unor acțiuni legale care ar putea să le afecteze interesele.

România Liberă poate confirma că atât BNR, cât și Libra Bank nu oferă un contact oficial pentru presă, iar adresa de email destinată reclamațiilor către BNR nu este funcțională. Este a doua oară când o entitate media pro-NATO și pro-UE este atacată de o instituție bancară, și aceasta fără niciun temei legal clar.

Când ne referim la un temei legal, facem trimitere la ghidul BNR pentru bănci și la analiza factorilor de risc pe care instituțiile bancare sunt instruite să le ia în considerare. Cazul România Liberă este similar, aproape identic, cu cazul Apador-CH.

Cine sunt acționarii care permit ca persoane condamnate sau abuzatori să ocupe poziții de conducere în instituțiile bancare pe care le dețin?

ING Bank este deținută de ING Groep N.V., un grup financiar internațional cu sediul în Țările de Jos. Acțiunile ING Groep N.V. sunt listate la bursele Euronext Amsterdam și New York Stock Exchange, fiind deținute de o varietate de investitori instituționali și individuali. Conform datelor disponibile, ING Bank N.V. este o subsidiară integrală a ING Groep N.V. ING Groep N.V. este o companie financiară olandeză listată public, cu acțiuni tranzacționate pe bursele Euronext Amsterdam și New York Stock Exchange. Acționariatul său este diversificat, incluzând atât investitori instituționali, cât și individuali. Conform datelor disponibile la 1 octombrie 2024, printre acționarii majori se numără:

BlackRock, Inc.: Deține 7,3% din capitalul social al ING Groep N.V., conform unei declarații depuse la U.S. Securities and Exchange Commission pe 6 februarie 2024.

Goldman Sachs Group Inc.: Deține o participație semnificativă, conform înregistrărilor Autorității Olandeze pentru Piețele Financiare (AFM).

Capital Research and Management Company: Deține, de asemenea, o participație semnificativă, conform înregistrărilor AFM.

Aceste informații sunt actualizate trimestrial și pot fi consultate pe site-ul oficial al ING.

Libra Internet Bank este deținută majoritar de Broadhurst Investments Limited, parte a grupului american de investiții New Century Holdings (NCH), care deține 66,7% din acțiuni. Alți acționari includ Romarta SA, cu 27,56%, și Andrei Siminel Cristian, cu 5,73%.NCH Capital este o firmă de investiții fondată în 1993 de George Rohr și Moris Tabacinic. Cei doi (cumnați) au fost printre primii investitori occidentali care au participat la oportunitățile de privatizare din Europa de Est în anii ’90. De la înființare, NCH Capital a strâns aproximativ 6 miliarde de dolari de la investitori și a realizat investiții semnificative în diverse sectoare, inclusiv agribusiness, imobiliare și capital privat.

George Rohr și Moris Tabacinic sunt oameni de afaceri americani, cunoscuți pentru activitatea lor în domeniul investițiilor și filantropiei.

George Rohr

Născut în 1954 în Bogotá, Columbia, George Rohr este fiul lui Sami și Charlotte Rohr. A absolvit Harvard College cu o diplomă în economie și a obținut un MBA de la Harvard Business School. În 1993, a co-fondat NCH Capital Inc., o firmă de investiții private axată pe piețele emergente din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică. Rohr este recunoscut și pentru activitatea sa filantropică, în special în sprijinul educației și revitalizării comunităților evreiești din Europa de Est.

Moris Tabacinic

Moris Tabacinic este co-fondator și partener principal al NCH Capital Inc. Înainte de înființarea NCH, a condus dezvoltări imobiliare de succes pe piețele emergente și a gestionat o afacere de familie în producția de îmbrăcăminte. Începând cu 1991, Tabacinic a investit în diverse clase de active din Europa de Est, fiind printre primii investitori occidentali în aceste piețe.

Jurnalistul Silviu Sergiu a dezvăluit că George Rohr și Moris Tabacinic, co-fondatorii NCH Capital, au fost printre primii investitori occidentali care au profitat de oportunitățile de privatizare din Rusia și Europa de Est după prăbușirea Uniunii Sovietice. Conform informațiilor disponibile, NCH Capital a fost înființată în 1993 și administrează active de peste 3,5 miliarde de dolari în Federația Rusă și alte țări din fostul bloc comunist, inclusiv România. Grupul este prezent pe piața românească din 1994 și deține participații majoritare și minoritare în peste 300 de companii românești. Acționarii NCH Capital includ NCH Advisors Inc., George Rohr, Gregory Katz, Edward Charles Parisi și Moris Tabacinic. Astfel, prin NCH Advisors Inc., investitori ruși au intrat și în acționariatul firmei-mamă, respectiv al NCH Capital Inc.