Canada a anunțat că va elimina tarifele impuse asupra importurilor din SUA în valoare de miliarde de dolari, în încercarea de a reduce tensiunile economice și de a continua dialogul cu administrația Trump, relatează Financial Times.

Prim-ministrul Mark Carney a declarat că, începând cu 1 septembrie, guvernul canadian va renunța la taxa vamală de 25% impusă SUA din luna martie pentru o gamă largă de produse americane.

Premierul canadian a menționat totodată că tarifele pentru oțel și aluminiu vor rămâne în vigoare.

Canada încheie un acord mai favorabil cu SUA

„Anunț astăzi că guvernul canadian va lua o decizie similară Statelor Unite, eliminând toate tarifele impuse de Canada asupra produselor americane”, a afirmat Carney.

Noile măsuri vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie.

„Canada are în prezent cel mai bun acord comercial cu Statele Unite. Chiar dacă este diferit de cel anterior, rămâne mai avantajos decât al oricărei alte țări”, a adăugat oficialul canadian.

Decizia, luată după discuții cu oficiali americani

Un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a declarat că reducerea tarifelor de către Canada a fost rezultatul discuțiilor cu secretarul comerțului Howard Lutnick și alți reprezentanți ai Casei Albe, ca parte a eforturilor de a menține diplomația comercială cu Ottawa.

