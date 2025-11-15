Vaticanul a restituit sâmbătă 62 de artefacte provenind de la populațiile indigene din Canada episcopilor catolici ai acestei țări, gest pe care l-a descris drept ‘un semn concret de dialog, respect și fraternitate’, se arată într-un comunicat, informează Reuters.

Papa Leon al XIV-lea a dăruit obiectele Conferinței Episcopilor Catolici din Canada (CCCB), după o întâlnire cu reprezentanții acesteia, printre care președintele CCCB, episcopul Pierre Goudreault.

‘CCCB va proceda, cât mai curând posibil, la transferul acestor artefacte către National Indigenous Organizations (NIO). Acestea se vor asigura apoi că artefactele ajung la comunitățile lor de origine’, au precizat episcopii canadieni.

Misionari catolici au trimis artefactele la Roma cu ocazia unei expoziții din 1925 organizate de papa Pius al XI-lea, care a prezentat peste 100.000 de obiecte. Aproape jumătate dintre acestea au alcătuit apoi colecțiile noului Muzeu Misionar-Etnologic, iar în anii 1970 au fost transferate în Muzeele Vaticanului.

În 2022, papa Francisc a cerut iertare populațiilor indigene din Canada înaintea vizitei sale în această țară pentru rolul jucat de Biserica Catolică în abuzurile la care au fost supuși copiii indigeni în așa-numitele ‘școli rezidențiale’.

Repatrierea artefactelor indigene aflate în Muzeele Vaticanului a făcut, de asemenea, parte din discuțiile dintre Biserică și liderii populațiilor indigene.

