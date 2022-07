Papa Francisc le-a cerut scuze supraviețuitorilor din școlile rezidențiale indigene din Canada

Papa Francisc le-a cerut iertare supravieţuitorilor din școlile rezidenţiale indigene în cadrul unui discurs susţinut în Canada, relatează BBC.

”Îmi pare extrem de rău”, a declarat papa Francisc pe terenul unei foste şcoli rezidenţiale din Maskwacis, lângă Edmonton.

El a spus că scuzele sale sunt un prim pas şi că trebuie să aibă loc o ”anchetă serioasă” a abuzurilor pentru în vederea vindecării.

Suveranul pontif se află în Canada cu scopul de a-şi cere scuze pentru rolul Bisericii în şcolile menite să asimileze copiii indigeni.

Şcolile finanţate de guvern au făcut parte dintr-o politică menită să distrugă culturile şi limbile indigene.

Scuzele liderului Bisericii Catolice au fost primite cu aplauze de supravieţuitorii care au asistat la discurs, dintre care unii au călătorit de departe pentru a-l auzi vorbind.

Papa Francisc le-a cerut scuze supraviețuitorilor din școlile indigene pentru faptele membrilor Bisericii Romano-Catolice

Papa Francisc şi-a exprimat ”durerea, indignarea şi ruşinea” pentru acţiunile multor membri ai Bisericii Romano-Catolice, care conduceau şi administrau majoritatea şcolilor din Canada.

El a numit sistemul şcolar ”o eroare dezastruoasă” şi a cerut iertare ”pentru răul comis de atât de mulţi creştini” împotriva popoarelor indigene.

Remarcile sale au fost ascultate de şefii indigeni care s-au adunat la Muskwa Park alături de supravieţuitorii şcolilor rezidenţiale ale Primelor Naţiuni, Métis şi Inuiţi.

De asemenea, la eveniment au fost prezenţi premierul Justin Trudeau şi guvernatorul general Mary Simon, prima persoană indigenă care a ocupat această funcţie.

Înainte de declaraţiile sale, Papa s-a întâlnit în privat cu liderii de la biserica locală şi a condus o rugăciune tăcută la Cimitirul Naţiunii Cree Ermineskin, unde sunt marcate – şi probabil sunt şi nemarcate – mormintele elevilor de la şcoli rezidenţiale.

Fosta locaţie a şcolii rezidenţiale Ermineskin, una dintre cele mai mari din Canada, este prima oprire a Papei în călătoria sa – pe care pontiful a numit-o ”un pelerinaj al pocăinţei”.

Mulţi i-au cerut papei să prezinte scuze pentru rolul jucat de Biserica Romano-Catolică în funcţionarea a până la 70% din şcolile rezidenţiale din Canada.

Şcolile au funcţionat din anii 1870, ultima fiind închisă în 1996. În acea perioadă, aproximativ 150.000 de copii ai Primelor Naţiuni, Métis şi Inuit au fost luaţi din casele lor şi plasaţi în acele şcoli, conform ziaruldeiasi.ro.

Declaraţiile papei Francisc de luni vin în urma unei scuze istorice făcute în aprilie în faţa unei delegaţii indigene la Vatican, când suveranul pontif a afirmat că şcolile rezidenţiale i-au provocat ”durere şi ruşine”.

Scuzele liderului Bisericii Catolice au fost salutate de liderii indigeni, dar unii i-au cerut papei să ia măsuri.

Vizita Papei include Sacred Heart Church of the First Peoples, prima parohie naţională dedicată popoarelor indigene din Canada.

Liderii Primelor Națiuni din Canada caută „vindecare” odată cu scuzele Papei

Unul dintre liderii Primelor Națiuni din Canada a spus că viitoarea vizită a Papei Francisc în țară va aduce „vindecare” popoarelor indigene din cauza rolului trecut al Bisericii Catolice în școlile rezidențiale în care copiii au fost abuzați și cultura lor negată.

Papa Francisc va vizita Canada în perioada 24-30 iulie într-o călătorie în timpul căreia se așteaptă să își ceară scuze personal pentru rolul Bisericii Catolice în conducerea școlilor rezidențiale.

Șeful Tony Alexis, de la Alexis Nakota Sioux Nation, a recunoscut că scuzele Papei ar putea să nu fie totuși suficiente pentru a vindeca rănile.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!