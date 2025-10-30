Campionul mondial la darts, ghinion de proporții! Luke Littler a ratat un turneu din cauza traficului

Cel mai tânăr campion mondial din istorie nu a mai ajuns la timp la înscriere și a glumit autoironic pe Instagram: „Înapoi în pat”.

Un episod neobișnuit l-a ținut departe de competiție pe Luke Littler (18 ani), senzația mondială a darts-ului. Britanicul, devenit în acest an cel mai tânăr campion mondial din istorie, a ratat participarea la Players Championship 33, desfășurat luni, 29 octombrie, la Wigan, după ce a fost prins în trafic și nu a ajuns la timp pentru confirmarea înscrierii.

Campionul mondial, care a uimit lumea sportului prin victoria sa categorică în finala cu triplul campion Michael van Gerwen (7-3), s-a văzut nevoit să renunțe la turneul de luni și a reacționat cu umor pe rețelele sociale.

„Înapoi în pat. Sunt curios pe cine vor chema”

Littler a postat pe Instagram o fotografie făcută de la volan, însoțită de mesajul devenit viral: „Înapoi în pat. Sunt curios pe cine vor chema”, făcând referire la jucătorul care urma să îi ia locul în competiție.

După ce a ratat înscrierea, adolescentul britanic și-a păstrat buna dispoziție și a adăugat ulterior o altă postare, dintr-un restaurant chinezesc: „Mâncare chinezească să fie”.

Locul său a fost ocupat de Charlie Manby, aflat pe locul 174 în clasamentul mondial.

Performanțe uriașe, dar și o pauză forțată

Littler venea după o perioadă excelentă în circuitul profesionist, câștigând precedentul turneu Players Championship. De altfel, sportivul de 18 ani este deja calificat în finala sezonului, programată între 21 și 23 noiembrie la Somerset, eveniment ce va aduna cei mai buni 64 de jucători ai anului, cu premii totale în valoare de 600.000 de lire sterline.

Chiar dacă a ratat turneul din 29 octombrie, tânărul fenomen al darts-ului are șansa să participe la Players Championship 34, desfășurat marți, 30 octombrie, tot la Robin Park Tennis Centre din Wigan.

Un star precoce al lumii darts-ului

Luke Littler a devenit un simbol al noii generații din darts după triumful său de la Campionatul Mondial PDC, acolo unde a cucerit trofeul la doar 18 ani, stabilind un record istoric.

Supranumit „The Nuke”, britanicul a adus un val de popularitate uriaș sportului său, fiind invitat în numeroase emisiuni TV și sponsorizat de mai multe branduri majore.

La Campionatul European din Dortmund, disputat recent, Littler a fost eliminat în turul al doilea de experimentatul James Wade (10-7), dar rămâne pe locul 2 mondial, la mică distanță de liderul clasamentului, Michael van Gerwen.

Chiar și după episodul din Wigan, Littler continuă să atragă atenția publicului prin talentul, carisma și atitudinea relaxată care l-au transformat în cel mai urmărit tânăr sportiv al momentului în lumea darts-ului.

