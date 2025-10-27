Camelia Voinea reacționează dur după acuzațiile Denisei Golgotă! „Sunt minciuni și frustrări. Dacă nu-și cere scuze, o dau în judecată!”

Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea respinge acuzațiile de hărțuire lansate de Denisa Golgotă și vorbește despre problemele medicale din timpul Mondialelor.

Scandalul izbucnit în gimnastica românească după Campionatele Mondiale de la Jakarta ia amploare. După ce Denisa Golgotă (23 de ani) a declarat că a fost hărțuită fizic și psihic în sala de antrenamente și că plângerea ei a fost ignorată de Federația Română de Gimnastică, Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, reacționează ferm și neagă orice acuzație.

Fosta campioană olimpică a respins categoric afirmațiile gimnastei și a anunțat că este dispusă să o acționeze în instanță dacă nu-și va prezenta scuzele public.

„Sunt niște minciuni! Este manipulată de anumite persoane”

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane din cercul ei, dar nu voi accepta să se spună astfel de minciuni”, a declarat Camelia Voinea pentru GSP.ro.

Fosta vicecampioană olimpică de la Seul 1988 susține că nu există nicio bază reală în spusele Denisei Golgotă și consideră că acuzațiile au fost alimentate de nemulțumiri personale.

„Și noi am fost bolnave, dar nu ne-am plâns”

Voinea a mai dezvăluit că și ea, alături de fiica sa Sabrina, a trecut prin momente dificile în Indonezia, însă fără să facă publice problemele medicale care le-au afectat înaintea competiției.

„Nu am vrut să ne plângem, dar și noi am făcut toxiinfecție alimentară, am fost răcite, iar Sabrina a concurat cu febră de 38,6 grade. În plus, i-a recidivat și tendinita cu care s-a confruntat și la Jocurile Olimpice și la Europene. Dar chiar și așa, ne-am luptat de la egal la egal cu cele mai bune gimnaste din lume. Ne-am fi dorit mai mult, pentru că am plecat la drum cu alt obiectiv, dar suntem bine”, a explicat Camelia Voinea.

Acuzațiile Denisei Golgotă: „M-au hărțuit, au încercat să mă facă să cedez psihic”

La sosirea în țară, Denisa Golgotă a vorbit despre o atmosferă tensionată în lotul național, acuzând colegii și antrenorii de hărțuire și discriminare.

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, Federația s-a făcut că plouă. Fetele mi-au spus că s-a zis despre mine că mi s-ar da pumni în gură până m-ar desfigura. Nu e normal așa ceva”, a declarat Golgotă, conform AS.ro.

Sportiva a adăugat că s-a simțit marginalizată în favoarea altor gimnaste și că sistemul actual de selecție favorizează „anumite nume”.

Federația, tăcere totală

Până în acest moment, Federația Română de Gimnastică nu a emis niciun comunicat oficial privind plângerea depusă de Denisa Golgotă sau conflictul izbucnit între cele două tabere.

România a încheiat Campionatele Mondiale de la Jakarta fără nicio medalie, prelungind o perioadă de 10 ani fără podium la nivel mondial. Scandalul dintre Golgotă și familia Voinea riscă să adâncească și mai mult criza din gimnastica feminină românească, aflată deja într-un moment critic de imagine și performanță.

