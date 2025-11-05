Pieţele de acţiuni din Europa au închis marţi cu pierderi moderate, investitorii reacţionând rezervat la rezultatele financiare publicate de marile companii şi la mesajele tot mai prudente ale autorităţilor economice

Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborât cu 0,3%, tras în jos de scăderile din sectoarele tehnologice şi de bunuri de consum. În marile centre financiare, trendul a fost similar: DAX din Germania a pierdut 0,6%, CAC 40 din Franţa a scăzut cu 0,4%, iar FTSE 100 din Londra a încheiat ziua cu un recul de 0,2%. Piaţa italiană a rămas aproape pe zero, în timp ce bursa spaniolă (IBEX 35) a consemnat o diminuare de 0,3%.

Pe piaţa obligaţiunilor, randamentul titlurilor britanice pe 10 ani a coborât uşor, până la 4,41%, după declaraţiile ministrului de Finanţe Rachel Reeves, care a avertizat că bugetul din 26 noiembrie va aduce „decizii dificile”. În acelaşi context, lira sterlină s-a depreciat cu 0,6% în raport cu dolarul american, ajungând la 1,31 USD.

Pe segmentul corporativ, compania daneză Orsted a pierdut 0,1%, în urma anunţului privind vânzarea unei participaţii de 50% în parcul eolian Hornsea 3 către fondul Apollo Global Management, o tranzacţie estimată la circa 6 miliarde de dolari.

Gigantul energetic BP a raportat un profit ajustat de 2,21 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, peste aşteptări, însă acţiunile au urcat doar marginal. La Amsterdam, Philips a consemnat un avans de 2,5%, după rezultate financiare uşor mai bune decât se anticipa, venituri de 4,3 miliarde de euro şi un profit net de 187 milioane de euro.

Înaintea unei noi serii de rapoarte trimestriale, investitorii rămân prudenţi. Printre companiile care urmează să-şi prezinte bilanţurile se numără Geberit, Associated British Foods şi Ferrari.

Pe plan internaţional, Saudi Aramco a raportat o creştere modestă a profitului net, de 0,9%, datorată extinderii producţiei, în ciuda presiunilor persistente asupra cotaţiilor petrolului.

Astfel, începutul de săptămână aduce o notă de prudenţă pe pieţele europene, unde entuziasmul de toamnă al investitorilor pare temperat de incertitudinile macroeconomice şi de semnalele tot mai ferme din partea guvernelor privind nevoia de ajustări fiscale.

