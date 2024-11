O companie edtech, fondată în 2020 de trei antreprenori români, a reușit să ajute tineri care și-au dorit să studieze în afara țării, dar nu aveau resurse financiare

Tinerii care au aplicat prin Youni la universități din Statele Unite ale Americii și din Europa, inclusiv Cambridge sau Oxford, au obținut burse, în valoare totală de 45 de milioane de dolari, în ultimii doi ani școlari.

Dintre bursele oferite de universități, 30% sunt burse totale, ceea ce înseamnă că părinții nu vor mai suporta costurile de școlarizare și, în cazul universităților din SUA, nici pe cele de cazare sau masă. 70% dintre bursele primite sunt parțiale și acoperă, în diferite proporții, taxele de școlarizare. Bursele au fost acordate pentru întreaga perioadă de studii.

Anul acesta, peste 500 de studenți români au fost acceptați la prestigioase universități din lume: Cornell University, Cambridge, Oxford, New York University, The University of Chicago, Brown University, Sorbona, École Polytechnique, ETH Zurich și multe altele. În 2022, numărul studenților admiși la universități din străinătate a fost de 63, ceea ce înseamnă o creștere de 8 ori în acest interval de 2 ani.

“Experiența ultimilor ani ne arată că este nevoie de aplicații tot mai solide la majoritatea universităților din afara țării. Universitățile internaționale pun mare accent pe proiectele extra-curiculare, pe activități de cercetare sau internship-uri, pe personalitatea aplicantului. Nu mai este de ajuns să scrii un eseu frumos sau să ai note bune la școală”, a declarat Andrei Nicolae, fondator și CEO Youni.

Elevii români care aleg să studieze în străinătate s-au orientat, în general, către facultăți de computer science, administrarea afacerilor, arhitectură, psihologie, domeniul ospitalității sau medicină.

“Studenții noștri aleg universitățile internaționale pentru o serie de motive: aplicabilitatea cursurilor, rata mare de angajare după studii, pe poziții bine plătite, oportunități de carieră și networking”, a adăugat Andrei Nicolae.

Pentru antrenarea elevilor la un nivel cât mai înalt, Youni a lansat un Centru de pregătire online, cu focus pe matematică și limba engleză, care va fi urmat de unicul centru de testare online pentru examenul SAT.

Youni este o companie edtech fondată în 2020 de trei antreprenori români – Andrei Nicolae, Ștefan Țăpescu, Daniel Posdărăscu – care a sprijinit peste 14.000 de elevi și studenți să se pregătească pentru continuarea studiilor superioare, la universitățile preferate din Statele Unite, Europa, Asia și Australia. Compania își propune ca, în următorii 5 ani, să ajute un milion de elevi să ajungă la universitatea pe care și-o doresc.