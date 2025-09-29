Fondul Proprietatea a fost cel mai tranzacționat emitent, cu un volum de aproape 65 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 22–26 septembrie cu un avans semnificativ al capitalizării, dar pe fondul unui volum mai redus al tranzacțiilor. Valoarea totală a companiilor listate a urcat la 449,63 miliarde de lei, cu 6,52 miliarde mai mult decât în săptămâna precedentă, ceea ce înseamnă o creștere de 1,47%, potrivit datelor oficiale ale BVB.

În contrast, lichiditatea pieței a fost mai scăzută: tranzacțiile cu acțiuni au însumat 298,18 milioane de lei, în scădere cu peste 29% față de rulajul de 420,27 milioane de lei, din perioada anterioară. Luni, 22 septembrie, a fost ziua cu cele mai multe schimburi, de 65,94 milioane de lei, iar cea mai slabă a fost marți, cu doar 31,31 milioane de lei tranzacționate.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 21.112,08 puncte. Fondul Proprietatea a fost cel mai tranzacționat emitent, cu un volum de 64,36 milioane de lei, însă titlurile sale au consemnat un recul de 1,93%.

Banca Transilvania a înregistrat tranzacții de 58,4 milioane de lei și un avans al prețului de 3,46%, iar OMV Petrom a avut schimburi de 25,75 milioane de lei, cu o apreciere de 1,11%.

În topul creșterilor de preț se află Transgaz (+8,96%), Conted (+8,47%) și Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (+5,94%). Cele mai mari scăderi au fost consemnate de Carbochim (-9,63%), Șantierul Naval Orșova (-8%) și Grupul Industrial Electrocontact (-7,27%).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube