Ministerul Energiei spune că fondurile au fost alocate din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme naţionale şi Planul Naţional de Investiţii

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, declară că aceste investiţii vor schimba modul în care producem şi consumăm energie, având un impact pozitiv asupra vieţii de zi cu zi.

“Realitatea tristă este că timp de trei decenii statul român a investit extrem de puțin în sistemul energetic național. În ultimul an, am reușit să atragem 13,6 miliarde de euro pentru sector, bani europeni nerambursabili. Mai mult decât în toți anii, de după 1989. Aceste investiții nu se vor finaliza de azi pe mâine și de multe ori, nici de pe un an pe altul”, afirmă Burduja.

Ministrul mai spune că avem prețuri mari la energie, pentru că producem prea puțin, “pentru că nu avem acces la o capacitate de interconectare suficientă (sunt lucrări majore în Ungaria și nu numai), pentru că nu avem Tarnița-Lăpuștești și abia ne-am apucat să încurajăm investițiile în stocare în ultimul an”.

Sebastian Burduja a adăugat că, imediat după preluarea mandatului de ministru, “am arătat că stocarea e prioritatea zero a sectorului energetic național”.

“Din PNRR am alocat 80 milioane de euro pentru schema pentru stocare, din care anticipăm că vom încheia contracte pentru 1800 MW stocare. Proiectele sunt în evaluare și anticipăm semnarea contractelor în septembrie, anul acesta. Este un apel pe care l-am salvat și reluat prin discuții succesive cu Comisia Europeană, susținând constant că nu suntem de acord cu propunerile anterioare, privind renunțarea la această investiție din PNRR”, a mai anunțat ministrul Burduja.

Din Fondul pentru Modernizare este pregatită o nouă schemă de finanțare, de până la 300 de milioane de euro, câte 150 de milioane pentru anul acesta și anul viitor, care vor însemna încă minimum 3000 MW stocare.

Prin Fondul pentru Modernizare, a fost acordat, in premieră, un punctaj suplimentar de 10% pentru stocare (total buget 815 milioane euro).

“În total, la finalul anului viitor, ar trebui să avem, inclusiv prin aceste finanțări, capacități de stocare de cel puțin 2500 MW, iar până în 2026 să depășim 5000 MW. Țintele acestea sunt ambițioase, dar sunt aliniate cu recomandările și analizele Transelectrica, din care reiese un necesar de stocare de minimum 4000 MW.”

Ministrul Burduja a mai declarat că a fost reluat proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești.

Bugetul pe care Ministerul Energiei îl alocă investiţiilor este împărţit astfel: PNRR – 1,25 miliarde euro, Fondul pentru Modernizare – 8,8 miliarde euro, Scheme Naţionale – 3,3 miliarde euro, Planul Naţional de Investiţii – 0,28 miliarde euro.