7.4 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalBulgaria fierbe înainte de trecerea la euro. Proteste violente în Sofia împotriva...

Bulgaria fierbe înainte de trecerea la euro. Proteste violente în Sofia împotriva bugetului pe 2026

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

BCE a avertizat recent, prin vocea Christinei Lagarde, că inflația ar putea accelera odată cu intrarea Bulgariei în zona euro

Mii de bulgari au ieșit în stradă, atât în Sofia, cât și în alte orașe din țară, pentru a denunța proiectul de buget pentru anul 2026, primul construit direct în moneda europeană, înainte de aderarea oficială la euro, la 1 ianuarie. Nemulțumirea publică a degenerat în confruntări cu poliția, potrivit relatărilor Reuters.

În capitală, protestatarii au aruncat cu sticle, pietre și petarde, iar forțele de ordine au delimitat zonele din jurul sediilor partidelor aflate la guvernare.

Pe 28 noiembrie, executivul condus de Rosen Jeliazkov a cedat presiunilor stradale și a trimis înapoi în Parlament documentul bugetar, pentru a prelungi discuțiile cu opoziția, sindicatele și reprezentanții mediului de afaceri. Planul fusese deja votat în primă lectură, pe 18 noiembrie. Criticile opoziției vizează planurile autorităților de a majora contribuțiile la asigurările sociale și taxele pe dividende, pentru a acoperi cheltuielile publice crescute. Liderii protestelor denunță și lipsa de transparență și corupția sistemică.

Adoptarea monedei europene rămâne un punct sensibil: aproape jumătate dintre cetățeni resping tranziția de la leva la euro, de teamă că prețurile vor exploda, iar autonomia țării va avea de suferit. În plus, BCE a avertizat recent, prin vocea Christinei Lagarde, că inflația ar putea accelera odată cu intrarea Bulgariei în zona euro.

Efectul bugetului pe 2026 este deja vizibil: protestele se extind, iar tensiunea politică crește în pragul celei mai importante schimbări economice din ultimul deceniu pentru Bulgaria.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

SUA și Marea Britanie, acord comercial major: taxe eliminate pentru medicamente și tehnologii medicale

Economie internațional Narcis Rosioru - 0
Statele Unite și Marea Britanie au ajuns luni la un acord prin care tarifele vamale aplicate medicamentelor, ingredientelor active și dispozitivelor medicale vor fi...

Pieţele europene intră în decembrie cu ezitări, pe fondul temerilor, privind dobânzile şi sectorul tech

Economie Dana Macsim - 0
Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil, în contextul evoluţiilor legate de negocierile, privind războiul din UcrainaAcţiunile listate pe marile burse europene au deschis...

Nicușor Dan la Cotroceni: România este o țară coruptă, dar suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani

Politică Catalin Serban - 0
Președintele Nicușor Dan a îndemnat, luni, la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, la temperarea discursului public, criticând proliferarea sloganurilor și radicalizarea...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.