BCE a avertizat recent, prin vocea Christinei Lagarde, că inflația ar putea accelera odată cu intrarea Bulgariei în zona euro

Mii de bulgari au ieșit în stradă, atât în Sofia, cât și în alte orașe din țară, pentru a denunța proiectul de buget pentru anul 2026, primul construit direct în moneda europeană, înainte de aderarea oficială la euro, la 1 ianuarie. Nemulțumirea publică a degenerat în confruntări cu poliția, potrivit relatărilor Reuters.

În capitală, protestatarii au aruncat cu sticle, pietre și petarde, iar forțele de ordine au delimitat zonele din jurul sediilor partidelor aflate la guvernare.

Pe 28 noiembrie, executivul condus de Rosen Jeliazkov a cedat presiunilor stradale și a trimis înapoi în Parlament documentul bugetar, pentru a prelungi discuțiile cu opoziția, sindicatele și reprezentanții mediului de afaceri. Planul fusese deja votat în primă lectură, pe 18 noiembrie. Criticile opoziției vizează planurile autorităților de a majora contribuțiile la asigurările sociale și taxele pe dividende, pentru a acoperi cheltuielile publice crescute. Liderii protestelor denunță și lipsa de transparență și corupția sistemică.

Adoptarea monedei europene rămâne un punct sensibil: aproape jumătate dintre cetățeni resping tranziția de la leva la euro, de teamă că prețurile vor exploda, iar autonomia țării va avea de suferit. În plus, BCE a avertizat recent, prin vocea Christinei Lagarde, că inflația ar putea accelera odată cu intrarea Bulgariei în zona euro.

Efectul bugetului pe 2026 este deja vizibil: protestele se extind, iar tensiunea politică crește în pragul celei mai importante schimbări economice din ultimul deceniu pentru Bulgaria.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube