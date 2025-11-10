Pentru prima dată, Bucureștiul apare în clasamentul celor mai atractive 30 de orașe europene pentru investiții imobiliare, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, realizat de PwC și Urban Land Institute (ULI).

Raportul arată o creștere a interesului pentru Europa Centrală și de Est, pe fondul relocării activităților de producție și logistică în regiune.

Costurile mai reduse cu utilitățile și forța de muncă bine pregătită fac din România o destinație tot mai atractivă pentru investitorii din sectorul imobiliar, se arată în comunicatul PwC.

București, locul 30 în clasamentul european

Deși ocupă poziția 30, înaintea Istanbulului și Sofiei, capitala României câștigă vizibilitate internațională, fiind comparată pentru prima dată cu marile metropole europene după criterii comune de atractivitate pentru investiții.

Raportul arată că Bucureștiul se remarcă mai ales prin dinamica pozitivă a populației, primind un scor de 2,53 – cel mai mare dintre toate cele 30 de orașe analizate. În schimb, perspectivele de creștere economică în următorii doi ani au fost evaluate modest, cu un scor de 0,4.

De asemenea, valoarea tranzacțiilor imobiliare înregistrate în ultimii doi ani este semnificativ mai mică față de alte piețe europene, ceea ce limitează interesul investitorilor orientați spre piețe cu lichiditate ridicată.

Londra, Madrid și Paris domină piața imobiliară europeană

Conform raportului, Londra, Madrid și Paris rămân cele mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare, urmate de Berlin și Amsterdam.

În Europa Centrală și de Est, Varșovia se află pe locul 12, Praga pe 23, iar Budapesta pe 29, chiar înaintea Bucureștiului.

Potrivit participanților la studiu, principalii factori care determină alegerea unui oraș pentru investiții sunt mărimea pieței și lichiditatea (56%), urmate de performanțele economice (48%) și de disponibilitatea activelor și a proiectelor de dezvoltare (34%).

Noile tendințe care modelează piața: digitalizare, energie și demografie

Raportul identifică trei direcții majore care vor influența deciziile de investiții în real estate: digitalizarea, decarbonizarea și demografia, la care se adaugă securitatea ca factor tot mai important.

„Pe măsură ce inteligenţa artificială (AI) este adoptată pe scară largă în economie – în real estate, 75% dintre jucătorii intervievaţi folosesc deja inteligenţă artificială şi machine learning în activităţi uzuale, faţă de 51% anul trecut – creşte nevoia de centre de date şi energie curată şi ieftină care să le alimenteze. Din perspectiva multor investitori, digitalizarea şi energia curată merg mână în mână”, se precizează în comunicatul PwC.

