5.7 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialBucureștiul ar putea interzice petardele și artificiile pe tot parcursul anului

Bucureștiul ar putea interzice petardele și artificiile pe tot parcursul anului

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
19000 petarde arădean Mâsca

Un proiect de hotărâre inițiat de consiliera municipală Andreea Leonte (REPER) propune restricționarea utilizării articolelor pirotehnice (categorii T1, T2, F2, F3 și F4) de către persoanele fizice și juridice pe tot parcursul anului în Capitală.

Documentul a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei.

În locul artificiilor tradiționale, spectacolele și festivitățile organizate de municipalitate și de sectoare ar putea include proiecții laser, spectacole de lumini, activități cu drone sau alte evenimente similare, fără materiale pirotehnice.

Excepții strict controlate

Proiectul permite organizarea de spectacole pirotehnice doar de către persoane fizice sau juridice autorizate, cu avize legale și în locații delimitate care să nu afecteze zonele rezidențiale, parcurile sau adăposturile de animale.

Organizatorii trebuie să obțină acordul Primăriei Capitalei, care va stabili locul, ora și perioada desfășurării evenimentului, și să achite o taxă de 500 lei/minut.

Contravențiile vor fi constatate și sancționate de Direcția Generală de Poliție Locală a Capitalei și de polițiile locale de sector.

Proiectul urmărește alinierea Bucureștiului la standardele marilor capitale europene și urmează exemplul altor orașe din România care au interzis artificiile, precum Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Buzău, Constanța, Suceava, Satu Mare, Praid și Ploiești.

Protecția animalelor și siguranța oamenilor

Inițiatoarea proiectului subliniază că zgomotul puternic al artificiilor provoacă suferință acută animalelor: stres sever, atacuri de panică, dezorientare și probleme cardiace.

„În fiecare an, în perioada sărbătorilor, sute de animale fug de acasă, speriate de zgomote, multe dintre ele ajungând să fie accidentate sau să li se piardă definitiv urma. Păsările își pierd orientarea, zboară haotic și mor din cauza oboselii. Acest proiect de hotărâre recunoaște această suferință a animalelor și acționează pentru a o preveni”, se arată în referat.

De asemenea, copiii sunt expuși accidentelor în timpul utilizării petardelor și altor materiale pirotehnice, mai precizează documentul.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Moment emoționant la Rotterdam! Robin van Persie și-a debutat fiul în meciul cu Celtic

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Legenda „lalelelor” i-a oferit fiului său, Shaqueel, primele minute la echipa mare, într-un context dificil pentru formația olandeză.Robin van Persie (42 de ani), actualul...

Florin Tănase, nemulțumit după eșecul de la Belgrad! Căpitanul FCSB a dat vina pe apărare: „Ca de obicei, primim goluri ușor”

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Mijlocașul roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Adversarii ajung în careul nostru și se întâmplă ceva…”FCSB a pierdut...

Bojana Popović, noul antrenor principal al echipei feminine CSM București

Handbal Alexandru Stancu - 0
CSM București a anunțat oficial numirea Bojanei Popović, una dintre cele mai respectate și influente figuri din handbalul mondial, în funcția de antrenor principal...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.