Începând cu acest an, Primăria Brașov nu va mai organiza focuri de artificii în Piața Sfatului la trecerea dintre ani.

În locul acestora, brașovenii vor avea parte de un spectacol de lasere, o alternativă considerată mai prietenoasă cu mediul și cu animalele.

Decizia aparține primarului George Scripcaru, care a anunțat că măsura are ca scop protejarea animalelor de companie, puternic afectate de zgomotul produs de artificii.

„Pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători”

„Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noştri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului”, a declarat primarul George Scripcaru, exprimându-și speranța că și brașovenii vor renunța la petardele și artificiile de acasă.

Artificiile – un pericol pentru animale

Potrivit informării transmise de Primăria Brașov, studiile arată că artificiile provoacă stres sever, panică, pierderea auzului și chiar moartea animalelor, fie ele domestice sau sălbatice.

Totodată, administrația locală subliniază că jocurile de lumini laser oferă un spectacol la fel de spectaculos, fără efectele negative asupra mediului și asupra sănătății animalelor.

Municipiul Brașov se alătură astfel altor orașe mari din România, precum Cluj-Napoca și Iași, care au renunțat la focurile de artificii de Anul Nou în ultimii ani.

